台股超強吸金力躍升全球第五大 證交所董座:今年仍將蓬勃發展

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證交所董事長林修銘。陳俐妏攝



台股超強吸金力，量能上看兆元、市值已登全球第五大。證券交易所今(12)日舉行股東常會，由證交所董事長林修銘主持，會中去承認通過去(2025)年財報外，同時通過每股配發4.7元股利，其中現金股利3.2元，股票股利1.5元；證交所去年每股盈餘(EPS)7.88元。

林修銘表示，證交所將持續以亞資中心政策為核心，戮力推進各項重點業務，協助台灣穩健朝亞洲資產管理中心的目標邁進 ，也期待各位股東繼續支持及給予指導，今年將立足於既有成果上，今年可預期市場仍將蓬勃發展。

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證交所總經理李愛玲表示，證交所正研議將開放主動式多資產ETF，國際上有的ETF證交所都會評估，至於去年首次舉辦的台灣周，今年將會舉辦第二屆。

至於交易面方面，證交所也正在研議T+1 日交易款、延長交易時間、零股正常交易時間，同時預告將有投信今年底將發行璞玉指數相關的ETF。有小股東建議，ETF助漲助跌，不能無限制開放，要有嚴格限制。

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