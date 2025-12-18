台股跌勢收斂 台積電平盤記憶體股走揚
（中央社記者何秀玲台北18日電）台股今天開低震盪整理，早盤一度跌逾百點，盤中跌點收斂至百點內；權王台積電早盤下跌15元，盤中在平盤附近震盪。記憶體族群受惠記憶體產業重要風向球美光（Micron）財報優於預期，今天表現亮眼。
其他權值股盤中表現，鴻海下跌1元至215.5元，聯發科上漲10元至1435元，廣達下跌1.5元為263.5元。
盤中電子類股指數下跌0.29%、金融類股指數上漲0.05%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.2%。
受惠美光財報優於預期的利多消息，盤中記憶體族群表現不俗，華邦電上漲逾3%，南亞科上漲逾2%，旺宏上漲近2%。
另外，BBU（電池備援電力模組）概念股今天表現強勢，加百裕、興能高分別以44.65元、41.55元攻上漲停，新盛力上漲逾2%。
資深證券分析師王兆立向中央社記者表示，17日美股主要指數雖收黑，但受惠美光財報優於市場預期，盤後股價上漲超過8%，美股電子股盤後小漲，顯示為市場帶來信心支撐。
王兆立指出，台股指數目前已回測，並測試季線附近支撐力道，呈現箱型整理，季線上下約各600至700點空間；由於外資下週開始陸續進入耶誕節假期，預估成交量會趨於萎縮，在未見美股大幅回檔前，盤勢將以內資主導為主。（編輯：林家嫻）1141218
