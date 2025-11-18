台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡

▲台北股市今（18）日午盤下跌582.67點或2.12%，來到26864.64點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到27310.4點，盤中跌破27000點關卡，午盤下跌582.67點或2.12%，來到26864.64點。

中小型股同步賣壓沉重，櫃買指數開盤下跌0.33點、來到255.63點，雖然早盤一度翻紅，但也只是曇花一現，午盤下跌4.27點或1.67%，來到251.69點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：華邦電、力積電、南亞、南亞科、旺宏；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、華邦電、力積電、南亞。

權值股全數走低，權王台積電以1435元盤上開出，午盤來到今日最低價1410元，下跌35元或2.42%；鴻海以231.5元盤下開出，午盤同樣來至今日最低價231元，下跌55元或2.12%。

此外，記憶體族群同步走弱，今日出關的華邦電帶量走低，午盤成交量來到37萬張，逼近跌停板，南亞科午盤下跌近4%，旺宏下跌逾4%。

PCB族群同步走低，佳總被打到跌停價7.38元，建榮、榮科下跌逾8%，同泰下跌逾7%，精成科、高技下跌逾6%，金像電、台光電、毅嘉、銘旺科、亞電下跌逾5%。

