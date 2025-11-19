台股跌掉2兆！高股息ETF撐住了？抗震榜單一次看

受美股科技股重挫拖累，台股昨（18）日開低走低，終場大跌658點，收在26,789點，摜破2萬7千點整數大關，單日市值蒸發超過2兆元。法人指出，在盤勢劇烈震盪之際，高股息ETF因具備低波動、穩配息的特性，抗震優勢浮現，成為現階段資金的避風港。

市場擔憂降息前景不明，加上AI族群估值偏高，導致費城半導體指數前一日重挫3.72%，對台股電子權值股造成沉重賣壓。法人分析，目前市場呈現外資賣超、散戶融資餘額卻攀升的「土洋對作」格局，籌碼面相對凌亂，短線回檔整理有助於消化賣壓，靜待本周輝達（Nvidia）財報與美國非農就業數據為市場指引新方向。

法人提醒，投資高股息ETF應關注包含價差與股息的「總報酬率」，而非只看帳面配息率，才能全面評估績效，避免陷入「賺股息、賠價差」的窘境。

根據CMoney統計，在昨日的跌勢中，多數高股息ETF表現相對抗跌。若拉長至近三個月，00961（FT臺灣永續高息）、00934（中信成長高股息）總報酬率分別繳出6.9%與6.5%的亮眼成績；而市場熱門的00919、00878等也力守正報酬，展現出色的防禦能力。

展望後市，法人普遍認為，台灣10月出口在AI產業帶動下創下歷史新高，經濟基本面依然穩固，長線不必看淡。建議穩健型投資人可將高股息ETF作為核心配置，在動盪市況中穩固現金流，靜待行情回穩。

熱門高股息ETF績效

代號

股票名稱

收盤價(元)

近三總報酬率(%)

近一月總報酬率(%)

00961FT臺灣永續高息9.46.92.4

00934中信成長高股息20.16.52.5

0056元大高股息35.04.0-1.7

00900富邦特選高股息3013.03.0-0.4

00946群益科技高息成長9.72.3-2.4

00929復華台灣科技優息17.52.1-2.7

00939統一台灣高息動能13.71.6-1.4

00878國泰永續高股息20.41.4-1.9

00940元大台灣價值高息9.11.4-1.5

00919群益台灣精選高息21.21.30.6

00918大華優利高填息3021.90.0-1.0

00731復華富時高息低波66.20.0-2.1

00713元大台灣高息低波49.9-0.1-1.9

00932兆豐永續高息等權13.9-0.1-1.6

00730富邦臺灣優質高息21.6-7.9-6.4

資料來源：CMoney (2025.11.18)

