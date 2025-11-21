台股跌深逾千點！愈跌逾買 這六檔「債券型」ETF價量皆揚

台股21日收在26,434.94點，跌991.42點。（圖／方萬民攝）

漲也因輝達，跌也因對輝達應收帳款增加、AI產品價格等的憂慮，台股21日失守27Ｋ，最低來到26,395.98點，大跌1030點，收在26,434.94點，跌991.42點，跌幅達3.61%，台積電大跌70元、收在1385元。

本日成交量前百名排行榜中，「價量皆揚」ETF共超過10檔，包括槓桿型的00632R、00664R、00671R，債券型00937B、00687B、00679B、00953B、00680L、00933B等為多數。

廣告 廣告

本日成交量前百名排行榜中，漲停的則由蜜望實、金山電這二檔，金融股則由富邦金領先，兆豐金、第一金、華南金股價也上揚；還有元太、光頡、華電網、聯電、立隆電、臻鼎-KY也是收紅。

國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁表示，全球債券ETF市場近十年累積成長超過5倍，資產規模已突破3兆美元，預估2030年有望上看6兆美元，顯示債券ETF需求持續強勁。

目前全球債券ETF仍以被動式產品為主，占比約84%，但主動式ETF近十年年均成長率達37%，高於被動式的20%，去年美國主動式債券ETF資產規模翻倍至2,820億美元，尤以「多重債券組合策略」與「核心債券配置」最受青睞，反映市場對靈活配置的需求日益增加。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

美沙投資論壇「馬斯克同框黃仁勳」 笑談AI讓貨幣不復存在

全支付盜刷調查報告出爐 金管會：非系統異常、39人遭釣魚詐騙

海外退休不是夢？退休夫婦移居泰國夢碎 突發疾病返國陷租屋與醫療困境