台股跌破季線 今年超過五成績效的最強台股主動基金經理人這樣說
重量級指標股輝達（NVIDIA）發布最新季度財報，第3季營收及第4季財測數據均雙雙優於市場預期，但也僅僅帶動一日行情，台股21日開低走低，盤中一度大跌1,030點，終場以下跌991點，收在26,434點，季線宣告失守。
隨著台股拉回，根據CMoney統計至11月21日，台股共同基金單日平均下跌4.3%、台股主動ETF跌3.81%、台股原型被動ETF跌3.11%，連帶今年的平均表現也降至22.52%、27.12%、10.13%。其中，今年惟二報酬率破50%的台股共同基金單就是合庫台灣和合庫台灣高科技基金，分別為50.7%和50%。
合庫台灣暨合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，從輝達財報佳音及執行長黃仁勳對AI發展前景來看，化解了市場對AI可能泡沫化的疑慮，提振了市場對AI需求仍強勁的信心，為科技股注入強心針。展望後市，受惠於全球AI發展帶來的結構性成長動能，預期台股將維持長線多頭行情。
輝達亮眼的財報被視為AI產業趨勢的重要指標，尤其是其在資料中心領域的強勁營收，徹底扭轉了先前市場因估值過高而產生的負面情緒，並認為從加速運算、生成式AI到自主代理式AI，正推動下一波資料中心與企業基礎建設大擴張。此一利多消息使市場投資情緒轉趨樂觀，資金重新聚焦回流科技股，尤其是AI相關領域族群。
AI仍是推動股市表現的關鍵驅動力，雖然仍有全球政經情勢變動、關稅議題等不確定性而恐影響股市波動，不過整體來看，主權AI、代理式AI帶動科技股進入新一輪的成長循環，台灣科技產業具備完整供應鏈與產業優勢，預期台股在AI強勁需求浪潮的推升下，持續維持長線向上的態勢，建議投資人透過分批布局或定期定額逐漸增持台股科技基金部位，掌握AI紅利的投資機會。
