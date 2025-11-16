台股跌破月線 法人看資金朝非AI與中小型題材股輪動
〔記者張慧雯／台北報導〕在美股AI龍頭股價回檔的壓力下，台股科技股也面臨修正，眼看跌破月線支撐，不少投資人心慌慌；法人則預估，短線資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後，有望再伺機挑戰高點。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉認為，美股回檔，再加上台股融資餘額已超過3100億元，上週五指數跌破月線且呈現長黑K，短線震盪機率加大，資金往非AI與中小型題材股輪動，預期技術指標整理後有望再伺機挑戰高點。
保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷也指出，展望台股整體獲利表現無虞，且全球AI投資熱潮並未過熱，反而為全球生產力升級鋪路，看好現金流充沛、結構性算力需求成長，以及大型CSP業者持續上修資本支出，有助推升台股企業盈餘展望上修，預期短期技術性修正空間應有限，逢指數拉回反而是值得進場加碼布局的時機。
野村臺灣智慧優選主動式ETF(00980A)經理人游景德表示，隨著年底將近、資金輪動加快，短線市場震盪加劇，儘管如此，這並不代表多頭趨勢已結束，在AI前景仍受市場高度青睞、美國科技巨頭財報表現強勁的背景下，2026年行情依然值得期待。
元大投顧則說，台股雖再創歷史新高至2萬8554點，不過隨即反轉而下，並且出現長黑棒摜破月線，月線也開始下彎，整體而言呈現探底格局，預估11月5日前波低點2萬7373點首當其衝，若是不守，恐向季線尋求支撐，不可掉以輕心的是，此波屬帶量下跌，大盤籌碼並不穩定，台積電引領下跌，須嚴密觀察何時止跌，建議同步參考美國ADR走勢。
