台股跌破28000大關！法人調降、維持標的評等一次看

圖為股市資料照。(示意圖) 圖／張良一攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台股今天(5日)大盤接近大跌1點15分前，跌逾385點，跌幅收斂來到27731點。隨著2025年第三季進入尾聲，整體科技產業在AI伺服器、高速傳輸、光通訊及半導體先進製程帶動下，供應鏈動能維持強勁。雖短線部分族群受季節性修正及研發投資影響，營收與獲利動能略有分歧，但長線仍以AI、高頻高速傳輸與綠能轉型為主要成長主軸。

達發、台燿、勤誠、宏捷科與中砂等台股供應鏈公司，在AI伺服器、光通訊及先進製程材料領域均展現明顯成長潛力。台燿與勤誠受惠AI硬體需求推升，營收與市佔持續擴大；中砂則憑藉N2製程材料優勢，提前卡位先進製程商機。相對而言，達發短期面臨研發費用與價格競爭壓力，獲利動能放緩。

廣告 廣告

在國際市場方面，Palantir、AMD與Super Micro等美系AI核心企業財報普遍優於預期，顯示AI產業鏈應用進入落地階段。Palantir商業AI平台AIP快速滲透企業端，AMD持續擴充AI GPU產品線，Super Micro則受AI伺服器訂單遞延影響短期營收，但長線展望不變。

以下是國泰證期今天(5日)早盤後整理解析市場聚焦個股表現：

1、達發

產品組合優化與存貨回沖利益，3Q25 EPS 5.0元略優於預期，惟4Q25營收展望季減10–15%，低於原估。光通訊營收占比目前低於5%，未來有望提升至10–15%。寬頻25G/50G PON、藍芽音訊6nm演進、光通訊100G SerDes、新業務STB布局，導致研發費用居高不下，獲利下修。預估2025年 EPS 17.6元，研發增加與潛在價格競爭，2026年EPS下修16%至18.5元，考量明年獲利成長性小於10%，評等由買進調降至中立。

2、台燿

台燿10月營收達28.54億元，月增0.08%、年增40.57%，續創單月歷史新高，主因AI GPU伺服器與400/800G交換器需求強勁，加上泰國新廠挹注，推升高單價M6等級以上CCL出貨。展望後市，台燿將持續受惠AI伺服器與高階交換器需求，並有望在AI ASIC客戶中取得更高份額，產品組合優化將推升CCL平均出貨單價，看好其在高階CCL市場的成長潛力。

3、勤誠

勤誠2025年持續在HGX與ASIC領域斬獲新訂單，市佔率顯著提升，GB系列產品也受企業需求帶動，訂單動能上修。雖4Q25營收略減至56.55億元，EPS達7.07元，創單季同期新高。展望2026年，ASIC與GB系列產品出貨可望推升營運續創高。考量產品多元化與獲利高速成長，維持買進評等。

4、宏捷科

宏捷科10月營收達4.10億元，月增5.5%、年增62.7%，略高於預期，受惠中系手機客戶需求強勁，自7月起營收持續走高。4Q25預估營收達12.45億元，毛利率提升至25.9%，營業淨利與EPS將創全年高點。公司憑藉4G產品性價比優勢，持續擴大中系與美系市佔率，維持買進評等。

5、中砂

中砂10月營收達7.08億元，佔預估4Q25營收的32%，符合預期。鑽石碟業務受惠先進製程擴張持續成長，再生晶圓產品組合亦逐步升級。展望FY26，隨N2製程量產加速，中砂憑藉N2鑽石碟市佔率達八成，將優先受惠，DBU預期成為營收成長最快事業部。美系IDM客戶出貨亦持續成長，鑽石碟月出貨量預估FY25年底達5萬顆，FY26進一步提升至6萬顆，營運動能強勁，維持買進評等。

6、華城

華城9月獲利3.75億元，年增21%，EPS 1.19元。積極推動AI與淨零轉型，並取得美國「星際之門」計畫首期與第2期變壓器訂單。預估3Q25/4Q25 EPS為3.4/4.0元，毛利率有望超過35%，2026年營收成長逾30%，維持買進。

7、Palantir

Palantir FY3Q25營收達11.81億美元，年增63%、季增18%，創歷史新高，non-GAAP EPS為0.21美元，皆優於市場預期。商業端表現亮眼，美國商業營收年增121%，TCV達13億美元，企業客戶數年增45%。AI平台AIP已進入實際應用，顯著提升企業效率。政府業務亦強勁，美國陸軍全面導入Vantage平台。展望FY4Q25，營收預估達13.27~13.31億美元。看好Palantir、Snowflake與C3.ai等企業級AI平台商，預期AI預算將向整合式解決方案傾斜。

8、AMD

AMD 3Q25財報優於預期，營收達92.5億美元，季增20%、年增36%，EPS為1.2美元，資料中心與Gaming業務成長強勁。毛利率回升至54%，受益於一次性庫存損失消除。展望4Q25，營收預估中位數為96億美元，季增4%、年增25%，受MI350 GPU放量推動，AI業務展望樂觀。2026年將推出MI400與MI450，並與OpenAI合作佈署6GW GPU。儘管財報亮眼，因市場對AI預期已高，股價仍下跌，維持祥碩中立建議。

9、Super Micro

Super Micro FY1Q26 營收達 50.17 億美元，季減 13%、年減 15%，主因 AI 伺服器專案交付延後，約 15 億美元營收遞延。AI 需求強勁，占營收逾 75%。企業市場營收年減逾半，OEM 與大型資料中心則年增 25%。展望FY2Q26，預估營收達 100~110 億美元，毛利率略降，EPS 介於0.46~0.54 美元。延遲訂單將於本季認列，並持續擴充全球產能。全年營收展望上修至逾 360 億美元。技嘉 AI 業務穩健，評價低檔，維持買進。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美股AI利多出盡漲不動？ 陸行之示警：小心法人趁機倒貨台股

APEC落幕多國關注台灣AI 林信義8字總結：花若盛開，蝴蝶自來