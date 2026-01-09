台股早盤跌破3萬點關卡 台積電跌30元
台股今天（9日）早盤開低， 一度下跌逾400點， 指數跌破30000點大關，最低為29925.49點。權王台積電早盤最多下跌30元至1655元。
因記憶體多檔遭列處置交易，影響市場資金撤出，包括華邦電、南亞科分別以97.7元、217.5元出現跌停，力積電、創見、群聯、旺宏一度觸及跌停後拉回。
觀察其他權值股表現，鴻海上漲0.5元，為230元；聯發科上漲5元，為1450元；廣達上漲6.5元，為279.5元。
電子類股指數下跌0.5%、金融類股指數上漲0.1%，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.02%。
其他人也在看
開盤／美科技股雜訊多連帶台股震盪 台積電跌20元
國際市場持續聚焦地緣政治與美國經濟數據動向，美股周四呈現明顯分歧走勢。道瓊工業指數在金融與傳產股支撐下低開高走，科技股為主的那斯達克指數則續遭獲利了結壓力，下跌104點或0.4%，收在23,480點，顯示高位科技股仍在整理階段。台指期與台積電期貨雙雙平盤情況下，台股今(9)日開盤加權指數下跌超過百點，指數在30228.89之間震盪。權值股台積電（2330）跌20元，跌幅1.18%在1665元之間震盪、鴻海（2317）上漲0.21%，在230.0元附近震盪；聯發科（2454）上漲10元至1455元；廣達（2382）上漲5元來到278元；長榮（2603）上漲1.5元至195元。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 發表留言
發千億股息也難撐？台積電跌15元至1660元 名師點出3原因
台積電（2330）千億元股息今（8）日入帳，卻未能提振股價表現，股價開低走弱，早盤一度下跌15元至1,660元。名師指出，近期走勢屬於漲多後的合理修正，投資人可留意股價是否回測五日線、約1,640元附近，並觀察市場情緒是否回歸理性，比如月均量接近約2萬9,775張水準再分批進場布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
台積電下跌20元 台股早盤挫逾100點
（中央社記者何秀玲台北9日電）美股收盤8日走勢分歧，台股今天早盤開低，回測5日線約30359點支撐，早盤最低為30199.37點，下跌161.18點，隨後跌勢稍見收斂，下跌逾100點。權王台積電早盤下跌20元，股價為1665元。中央社 ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
台股震盪下跌74點 台積電收漲10元
美股主要指數多數下跌，台股呈現短線籌碼過熱，加權指數今天（8日）開低下跌超過160點，失守30300點，早盤最低至30268.36點，回測5日線約30159點支撐，台積電持續休兵，資金流向面板、金融及塑膠等傳產族群。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 17
台股開盤》台積跌、大盤又跌免驚！分析師：台股回檔空間有限
[Newtalk新聞] 台股今天(9日)開黑小跌98點，最低來到30199點，上櫃與金融類股揚升。電子走跌。聚焦重要電子權值股，約9點10分前，台積電跌15元、來到1670元。鴻海平盤、維持229.5元。聯發科漲5元、來到1450元。台達電平盤、維持1010元。廣達漲8.5元、來到281.5元。 台股昨天-76點、收30360點，成交量約7589億，分析師葉俊敏表示，爆天量→量縮是好事→多頭看支撐→1／5缺口約29300〜29800，→區間29800〜30600整理。 葉俊敏盤點指標股： 權王台積電穩→台股回檔空間有限，股王：信驊→最高7825，創新高。人氣族群：記憶體：南亞科→處置；降溫非壞事。面板、矽晶圓→題材短線反彈。 台積電昨天 10、收1685，先進製程與封裝需求強勁→重新配置產能，縮減成熟製程→擴充N2與N3產能。世界先進、聯電受益，擴充CoWoS、SoIC高利潤封裝、後段封測、擴大委外，日月光、矽品、京元電、欣銓、精材受惠。 ※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。查看原文更多Newtalk新聞報導台股開盤》電新頭殼 ・ 43 分鐘前 ・ 發表留言
台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買
台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
《台北股市》不斷更新！12月營收飛天+法人搶抱 記憶體雙飆客噴4成
【時報-台北電】2025年12月上市櫃營收哪些公司不但創下單月歷史新高，且為法人積極壓寶對象？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至8日累計814家公司已公布營收成績單，共計97家單月營收創歷史新高，其中國巨*(2327)、南亞科(2408)及鴻勁(7769)等個股，業績一把罩深受法人青睞，近10日上市吸金王由國巨*(2327)搶下，法人累計砸入銀彈116.77億元，買超4.62萬張；上櫃則為威剛(3260)，累計吸金71.18億元，法人買超2.82萬張。 97檔單月營收創歷史新高個股，上市公司計有54檔、上櫃公司計有43檔，大多分布在電零組、半導體及其他電等類股。在法人買超方面，業績題材火爆亦成為法人積極鎖定的標的，依近10日法人「百萬級」銀彈壓寶股排序，上市公司前10大個股依序為國巨*(2327)、南亞科(2408)、鴻勁(7769)、緯穎(6669)、愛普*(6531)、致茂(2360)、智邦(2345)、穎崴(6515)、尖點(8021)及嘉澤(3533)，買超金額介於116.77億元~12.94億元。上櫃公司前10大個股依序為威剛(3260)、群聯(8299)、弘塑(3131)時報資訊 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
記憶體概念股熄火！美股早盤漲跌互見
[NOWnews今日新聞]美股7日開盤記憶體概念股未能延續漲勢，近日大漲的SanDisk、美光、希捷科技等均下跌，市場觀望新的行情動能，美股各大主要指數漲跌互見。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌14...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
台積電跌20元1665元！日月光重摔2%下拽 台股早盤跌161點失守30200點大關
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導美股四大指數周四漲跌互見，道瓊上漲270.03點，漲幅0.55%，但那斯達克、費半指數持續走跌，費半重挫1.83%；而AI晶片龍頭輝...FTNN新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
匯豐同意支付3億歐元，了結法國「Cum-Cum」稅務案件
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，英國金融商匯豐控股(HSBC Holdings Plc)同意支付約3億歐元(3.5億美元)以了結法國的刑事和稅務案件。上述案件涉及匯豐在所謂「Cum-Cum」股息避稅醜聞中涉嫌扮演的角色。這起醜聞也牽扯到法國一些最大的銀行。週四巴黎一位法官在法庭上概述了和解協議，他稍後將決定是否批准這項協議。該協議將結束法國國家金融檢察院(PNF)對匯豐的調查，而匯豐無須承認任何罪行。協議包括約2.68億歐元罰款和約3,000萬歐元的稅款。匯豐代表Benjamin Rossan週四在法庭上表示，該行承認相關事實，這涉及2014年至2019年間巴黎交易員進行的交易。他還補充稱，匯豐沒有繳納正確數量的法國稅款。財訊快報 ・ 45 分鐘前 ・ 發表留言
冬天開門被電到怕？達人曝5招「避雷神技」：別穿這類衣服
全台冷颼颼，不少民眾除了感受低溫，更被突如其來的「冬天靜電」電到崩潰！無論是脫毛衣時傳來劈啪聲，還是跟另一半牽手瞬間爆出火花，最讓人心驚膽跳的，莫過於伸手開門時「啪」一聲，指尖傳來的劇烈刺痛感。對此，家事達人486先生特別點出，其實只要一招保濕，加上更換居家設備，就能擺脫「天天被電」的恐懼。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 1
法、德譴責美外交政策 批世界恐淪為「強盜窩」
法國總統馬克宏和德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）近日嚴厲譴責美國外交政策，表示美國正擺脫國際規則，世界有淪為「強盜窩」（robber’s den）的風險。根據《衛報》報導，馬克宏8日在愛麗舍宮對法國外交使團表示，美國是一個老牌強國，但正在逐漸疏遠一些盟友，並擺脫它直自由時報 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
【房地產週報】台股衝3萬點房市還是冷！六都交易量慘跌25%創8年新低！全年守住26萬棟大關 顏炳立：未來兩年別想撿便宜
買房的人變少了！六都全年移轉量狂掉25%，創下8年新低，雖然12月趕在年底交屋潮衝了一波，但整體買氣還是很疲弱。更有趣的是，房價開始出現明顯分化，雙北市有電梯的大樓、華廈反而逆勢漲價，但公寓全面下跌，尤其桃園以南跌幅更重。專家戴德梁行顏炳立直言，台股再怎麼熱，房市也熱不起來，因為流動性差太多了，未來兩年想撿便宜？恐怕是不可能的任務啊！Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 36 分鐘前 ・ 1
《台北股市》不斷更新！最旺12月營收股 人氣王被關 法人捧緯創、神達
【時報-台北電】2025年12月上市櫃營收哪些公司創下歷史最旺12月營收，且為盤面上人氣熱門競逐標的？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至8日累計814家公司已公布營收成績單，共計216家創下歷史最旺12月營收，其中南亞科(2408)、玉山金(2884)及鴻海(2317)等個股，單月業績不但改寫歷史同期之最，且各擁題材，躍居盤面上人氣的熱門焦點，近10日上市最強人氣王為南亞科(2408)，累計成交120.25萬張，今起列入處置股，動能恐減弱；上櫃則為欣銓(3264)，累計成交29.00萬張。 12月營收創同期新高個股，上市公司計有113檔、上櫃公司計有103檔，大多分布在電零組、半導體及生醫業等類股。在成交量方面，因業績題材受矚目躍居短線盤面上熱門股標的，依近10日成交量排序，上市公司前10大個股分別為南亞科(2408)、玉山金(2884)、鴻海(2317)、華通(2313)、緯創(3231)、至上(8112)、國巨*(2327)、定穎投控(3715)、十銓(4967)及晶豪科(3006)。上櫃公司前10大個股分別為欣銓(3264)、威剛(3260)、建榮(5340)、台燿(6274)時報資訊 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
台股飆新高後壓回 收盤下跌74點 鴻海、廣達重挫原因曝光
美股週三跌多漲少，台積電ADR跌逾2.6%，台股今（8）日開盤跌逾百點，最低回測30268點，隨著台積電買盤進場，指數一度漲逾150點，來到30593點，再創新天價。不過多檔熱門股賣壓沉重，指數又翻黑，收盤下跌74.92點，收30360.55點，成交量約7365億。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
川普《紐約時報》專訪︰在我監視下 中國不敢攻打台灣
美軍日前突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，震驚各界。美國總統川普（Donald Trump）在8日刊出的《紐約時報》（The New York Times）專訪中表示，對於他下令在全球各地採取軍事行動的權力，唯一的約束來自他「自己的道德觀」。當被問到近期行動是否會對烏克蘭或台灣設下先例？川普表示，「 在我監視下，（中國國家主席習近平）不敢攻打台灣。」他說：「美國有不同的總統之後，他也許會動手，但我不相信在我還是總統時，他會動武。」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前 ・ 184
無人機漲太猛！雷虎本益比衝170倍遭盯、「這檔」週轉率衝破100% 23檔注意股出爐
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數昨（8）日開低震盪，終場加權指數下跌74.92點，以30360.55點作收，跌幅0.25%，成交金額來到7381.35億元。證交...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 12
《台北股市》注意股：9日34檔 友達、旺宏、力積電、彩晶、華邦電等
【時報-台北電】台股09日盤前懶人包，注意股一次看！證交所、櫃買中心最新公告顯示，上市櫃及興櫃計有34檔個股被記警告，其中上市有明輝-DR(911608)、美德醫療-DR(9103)等23檔；上櫃有金居(8358)、群聯(8299)等10檔；興櫃有安圖斯(7875)等1檔。 34檔個股中，統計近十日被證交所或櫃買中心吹哨次數不低於三次計有14檔，為晶豪科(3006)、十銓(4967)、群聯(8299)、昶昕(8438)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、力積電(6770)、金居(8358)、波若威(3163)、晶呈科技(4768)、邑錡(7402)、雷虎(8033)、高力(8996)、明輝-DR(911608)，當中又以晶豪科(3006)、十銓(4967)、群聯(8299)都被記點8次最多。 至於被記警告的個股名單，上市23檔注意股，包括明輝-DR(911608)、美德醫療-DR(9103)、高力(8996)、昶昕(8438)、宇瞻(8271)、華東(8110)、雷虎(8033)、尖點(8021)、鴻勁(7769)、力積電(6770)、彩晶(6116)、十銓(4967)、定穎投控時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言