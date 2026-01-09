台股早盤跌破3萬點關卡 台積電跌30元

【時報-台北電】2025年12月上市櫃營收哪些公司創下歷史最旺12月營收，且為盤面上人氣熱門競逐標的？「時報資訊」不斷電連續整理報導！截至8日累計814家公司已公布營收成績單，共計216家創下歷史最旺12月營收，其中南亞科(2408)、玉山金(2884)及鴻海(2317)等個股，單月業績不但改寫歷史同期之最，且各擁題材，躍居盤面上人氣的熱門焦點，近10日上市最強人氣王為南亞科(2408)，累計成交120.25萬張，今起列入處置股，動能恐減弱；上櫃則為欣銓(3264)，累計成交29.00萬張。 12月營收創同期新高個股，上市公司計有113檔、上櫃公司計有103檔，大多分布在電零組、半導體及生醫業等類股。在成交量方面，因業績題材受矚目躍居短線盤面上熱門股標的，依近10日成交量排序，上市公司前10大個股分別為南亞科(2408)、玉山金(2884)、鴻海(2317)、華通(2313)、緯創(3231)、至上(8112)、國巨*(2327)、定穎投控(3715)、十銓(4967)及晶豪科(3006)。上櫃公司前10大個股分別為欣銓(3264)、威剛(3260)、建榮(5340)、台燿(6274)

