台股跌近500點，三大法人賣超903億元！還能抱股過年嗎？專家建議投資人這樣做

農曆封關倒數，投資人紛紛獲利了結落袋為安，台股今（5）日隨著全球主要股市回落，終場下跌488.54點或1.51%，以31801.27點作收，5日、10日線等短期均線得而復失，三大法人賣超903.81億元。

台股上看「3萬5」？

針對近期股市走弱，股民是否應該抱股過年？法人表示，其實無須過度擔心，因為市場普遍看好台股企業今年獲利動能延續，外資近期也相繼上調台灣加權指數區間目標，甚至上看35000點，短線回檔反而提供逢低布局的進場契機。

廣告 廣告

高盛最新預估，MSCI台灣指數今年的EPS成長率自原先的23%上調至30%，而且獲利成長動能有望一路延續至2027年，保持雙位數增幅。隨著市場陸續提升台股企業今、明兩年的獲利預測，加權指數中長線仍具上行空間。

法人建議不預設 大盤高點 拉回修正逢低布局 ​

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，今年預估獲利成長幅度最亮眼的族群為零組件與PCB，其他電子次族群平均也有20%以上的成長率，顯示整體電子業產業動能強勁。以今年趨勢來看，AI應用將從雲端擴散至邊緣裝置，加上台美貿易協議有助國內企業接單，預期能進一步推升台灣出口力道。

葉彥廷指出，短期內不預設大盤高點，目前市場資金仍集中於電子股，其中以記憶體族群為主要推升力量，並已開始外溢至電子原物料族群。基金現階段將提高電子原物料比重，並搭配電力設備相關類股，以掌握景氣循環中的成長機會。

展望未來六個月，葉彥廷建議投資人持續關注輝達新一代產品Vera Rubin的量產時程，以及ASIC零組件供應鏈的訂單變化，將是電子產業後續動能的關鍵觀察指標。

​ 外資賣超726.94億元 加碼台指期淨空單 ​



根據今日盤後資料，三大法人合計賣超903.8億元，其中外資賣超726.94億元，投信買超31.9億元，自營商賣超208.76億元。

觀察台指期淨部位，外資淨空單增加1044口，來到26743口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1212口，轉為33口。

選擇權未平倉量方面，02月F1大量區買權OI落在33000點，賣權最大OI落在29000點；月買權最大OI落在34000點，月賣權最大OI落在29000點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.78下降至1.29，外資台指期買權淨金額1.95億元，賣權淨金額0.54億元，整體選擇權籌碼面偏空。



更多風傳媒報導

