台股跌近700點，台指期夜盤急殺後翻紅！三大法人賣超710億元，外資加碼期貨空單

全球股市殺聲隆隆，台股今（18）日也難倖免，盤中一路震盪殺低，終場重挫691.19點或2.52%，以26756.12點作收，成交值進一步擴增至6403.9億元，三大法人賣超710.31億元。

昨夜美股四大指數同步下挫，衝擊台股今日跳空開低，各族群幾乎全盤盡墨，其中又以電通路、機電、玻璃跌幅較深，​資服、食品、運輸、百貨等族群跌幅相對輕微。

隨著國際股市期指持續下探，稍早開盤的台指期夜盤一度殺逾百點跌破26700點關口，隨後奮力反攻翻紅，短線波動將近200點。



法人指出，近期AI泡沫疑慮，以及聯準會（Fed）延後降息的預期持續壓抑投資人情緒，全球股市盤勢不佳，技術面已經轉弱，加上台灣又面臨關稅、匯率等不確定性因素，更讓買盤意興闌珊不願追價，就算反彈也缺乏續航力。

​ 外資賣超 485.38億元 ​



統計三大法人今日合計賣超710.31億元，其中外資狂砍485.38億元，投信賣超33.51億元，自營商賣超191.42億元。​

觀察台指期淨部位，外資淨空單增加3521口，來到35047口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1218口，剩餘13091口。

選擇權未平倉量方面，11月大量區買權OI落在28000點，賣權最大OI落在25000點；月買權最大OI落在27700點，月賣權最大OI落在25300點。

期貨商分析，全月份未平倉量put/call ratio值由1.13下降至0.89，外資台指期買權淨金額1.11億元，賣權淨金額-0.93億元，整體選擇權籌碼面偏空。



