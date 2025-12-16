台股跌逾330點「金融股」撐住 台新新光金爆大量43萬張居冠

台新新光金控2025年7月24日正式合併，圖為當天成立暨揭牌儀式，台新新光金董事長吳東亮（中）、副董事長魏寶生（右）、董事長夫人彭雪芬（左）。（圖／CTWANT資料照）

台股16日收在27,536.66點，跌330.28點，跌幅達1.19%，盤中最高來到27,740.66點，最低27,355.67點，失守月線；台積電收在1435元、跌15元；台新新光金本日成交爆大量超過43.1萬張居冠，收在20.05元，漲3.62％。

多檔金融股價量皆揚，包括國泰金、第一金、元大金、永豐金、富邦金、三商壽、華南金等成交量，皆在今日前百名。

市場研析，台新新光金2025年11月自結稅後淨利約52.0億元，累積稅後淨利及每股稅後淨利EPS分別為339.0億及1.79元。若不計入外匯價格變動準備金，累計EPS為2.12元，可看到台新金與新光金合併之後，新光人壽帶來的合併綜效開始發酵，壽險獲利占比上升。

廣告 廣告

在ETF部分，多檔債券型價量皆揚；以及00713元大台灣高息低波，陸股型與槓桿型。根據集保戶股權分散12月12日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加2.58萬人，統計總人數來到12050978人連續第6周創歷史新高，今年來已增加1825142人。

在台股ETF受益人上周單檔表現，周增排名前十名為群益台灣精選高息(00919)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動統一台股增長(00981A)、元大高股息(0056)、主動野村台灣50(00985A)、中信綠能及電動車(00896)、大華優利高填息30(00918)、保德信市值動能50(009803)、元大台灣50反1(00632R)。整體表現來看，以00919、0056、00918的3檔季配型高息ETF上榜最多。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

彰基文字獄1／問卷揭院長爭議竟遭調查局介入 兩代名醫含冤兒子吃官司

彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝

iPhone鬧鐘常沒響？一票人被害慘 內行揭「關閉1功能」秒解決