台股跌點出現歷史紀錄後 三至六個月反彈逾雙位數
台股進入劇烈震盪期，台股周五（21日）大跌991點，創歷史第六大跌點，從過去經驗來看，後市表現如何？在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，台股多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，宜把握台股布局良機。
11月初台股衝高站上28,554點後，受到國際盤勢修正、投資人獲利賣壓湧現，近期股價跌現劇烈波動，21日台股出現自4月貿易戰以來最大單日跌點達991.42點；根據CMoney統計，這也是台股歷史第六大跌點，跌幅達3.61%，累計台股自11月初高點以來修正逾2,100點。
第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生三個月、六個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。
第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）經理人張正中指出，台股指數11月自高點大幅修正後可望重啟漲勢，台股多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，短期漲幅較大，如經良性消化獲利賣壓後，可望再度由科技成長股帶領漲升氣勢，挹注台股後市正向底氣，強化投資人股價回調後進場信心。
11月股價回調後，接下來跨年度行情可期，12月、1月正是機構投資人重新調節配置的時機，掌握跨年度資金換手行情，第一金投信是首家官股投信投入台股主動式ETF市場，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）將在12月15日至12月19日募集，張正中說明，現階段台股行情盤整之際，更適合透過主動投資策略「選股不選市」，掌握趨勢個股進行投資，把握下一波行情重啟動能。
更多udn報導
MLB／大谷太強了！美媒為他創新詞：Ohtanic
日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝已買到票
82歲女醫靠一碗無鹽蔬菜湯「不吃藥就能降血壓」
月世界垃圾山主謀!里長推給兒「狗咬狗一嘴毛」
其他人也在看
台股噴一年民眾卻不敢想加薪 六成喊薪水半年內不會動！
國泰金控新聞稿2025年11月「國民經濟信心」調查，民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願續揚：國發會最新公布的9月景氣對策信號從綠燈轉為黃紅燈，雖同時指標基略為下滑，但領先指標微幅上揚，反應景氣仍呈成長態勢。本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至-3.8，展望樂觀指數走升至-4.7，皆呈現明顯走揚。大額消費意願指數提高至10.6，耐久財消費意願指數走揚至-10.5，顯示整體消費意願仍走強。買房意願雖微幅上升至-43.4，但賣房意願指數卻小幅下降至-32.7，反映民眾賣房意願稍微保守。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
38歲女模不忍了！直播開砲汪峰隱瞞婚史 「替他生女兒」卻沒名分
38歲中國模特兒葛薈婕過去跟男星汪峰有過一段情，在還沒有結婚情況下替他生下女兒「小蘋果」，但最終兩人依舊是無疾而終，近日，葛薈婕在直播中爆料自己在懷孕時，完全不知道汪峰有過一段婚姻，發言立刻掀起大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
每日工時增加達周休三日 僅一成勞工願意
在每周工時40小時情況下，你願意集中工時達到周休三日？根據勞動部調查顯示，僅10.3%勞工願意「增加每日工作時數，減少每...聯合新聞網 ・ 2 小時前
〈台股風向球〉掃清浮額還有下行空間 提防新一波融資出走潮
〈台股風向球〉掃清浮額還有下行空間 提防新一波融資出走潮鉅亨網 ・ 2 小時前
親曝了解中國經濟「對台的助益」 蔡英文：任何執政者都不能迴避經濟議題
前總統蔡英文今（21）日發文談及經濟相關議題，她認為，任何執政的人，都不能迴避經濟發展的議題，經濟是經世濟民，是人民所欲，除了台灣外，世界也關注中國的經濟問題，「了解中國經濟的發展現況，不僅是對台灣自身發展的提醒，也讓我們在未來制定經濟政策的討論，能有更理性的對話和思考」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
3個漂亮女兒都拒絕出道！鍾麗緹認「想讓她們當idol」 一段話洩媽媽真實擔憂
55歲的鍾麗緹因形象亮眼，多年來擁有高知名度。她與前兩任丈夫育有3名女兒：27歲的大女兒張敏鈞（Yasmine）、17歲的張思捷（Jaden）以及15歲的小女兒張凱琳（Cayla、考拉），三姊妹不僅遺傳到媽媽的外貌與身形，近年跟著鍾麗緹出席時尚活動時，也因氣質突出而受到不少關注。姊妹淘 ・ 1 天前
《科技》鴻海將建超算中心 拚明年啟用
【時報-台北電】鴻海(2317)科技日宣布將斥資14億美元建設先進超級運算中心。鴻海亞灣超算（Visionbay）執行長姚延宗21日表示，將打造全台最大規模GPU集群，同時也是首座建置於NVIDIA GB300 NVL72的超算中心，目標明年上半年正式對外啟用。 姚延宗指出，台灣要在AI時代保持競爭力，必須快速打造具備成本優勢的AI基礎設施，進而拉動AI應用發展，使台灣形成一個可培養AI全域人才的產業生態及技術創新環境，企業可透過採用「既有工作流＋AI」的模式，以加速AI的開發及部署，縮短AI探索試驗到商轉落地的時間。 Visionbay將提供串接AI價值鏈的垂直整合服務，同時也是鴻海三大戰略平台智慧製造、智慧城市、智慧電動車的共同引擎。 鴻海透露，亞灣超算正建構AI Factory新模式，讓開發AI的公司不需自己蓋資料中心，就像產品公司不用自己蓋工廠一樣，只要專注設計、訓練、創造，而鴻海負責提供強大的基礎設施、穩定的維運系統、軟體平台與專業服務，讓客戶加速產品開發、縮短上市時間，讓創新更快落地。 鴻海董事長劉揚偉也提到，與日本合作AI基礎建設也持續進行，包括KDDI、軟銀等，也有與N時報資訊 ・ 23 小時前
鴻海科技日6大展區亮相！匯集逾207件技術產品 「AI Factory」成焦點
【記者呂承哲／台北報導】鴻海科技集團（2317）年度旗艦盛會「鴻海科技日（HHTD）」今年展出規模創歷屆新高，六大主題展區共匯集逾207件技術與產品，全面展示鴻海在 AI、半導體、智慧製造、EV 與智慧城市領域的最新成果。其中最受矚目的「AI Factory」展區，不僅展出 NVIDIA GB300 NVL72 超級 AI 伺服器機櫃，更同步呈現鴻海自製關鍵零組件、液冷散熱技術與 AI 基礎設施整合能力，展現其在 AI 工廠垂直整合上的深度實力。壹蘋新聞網 ・ 22 小時前
《科技》鴻海攜手IBM 造台灣AI工廠
【時報-台北電】鴻海科技(2317)日21日登場，首度應邀參與的IBM也由亞太區總經理戴科斯（Hans Dekkers）出席、擔任演講嘉賓。 鴻海亦與IBM進一步攜手推動台灣AI Factory建設，合作打造開放、靈活、可擴展的AI平台，讓企業輕鬆導入AI，同時也為台灣帶來AI商業化的新模式，共同推動整個亞太地區的AI轉型。 戴科斯表示，IBM持續投入發展混合雲、AI與量子運算等三大關鍵技術，期以打造「企業級的AI App Store」，提供開放、具備彈性與模組化的靈活應用場景導向，協助企業掌握數據與AI主權，安全的推動AI應用落地。 IBM在過去逾廿年的轉型中，透過「Client Zero（零號客戶）」計畫自我驗證，在IBM內部包括全企業資訊洞察、IT架構與系統現代化、客戶支援與服務、與員工生產力等四個主要業務領域，導入AI與自動化工具，已實現超過70個主要企業工作流程的優化，並預計到2025年底創造的商業效益可達45億美元。 台灣IBM總經理李正屹指出，IBM與鴻海在「AI Factory」的合作中，將把IBM的「Client Zero」實例快速複製到台灣，以打造開放、靈活、可擴展時報資訊 ・ 22 小時前
《其他電》2025鴻海科技日 鴻海研究院秀先進技術成果
【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)旗下鴻海研究院（HHRI）參與21、22日舉辦的2025鴻海科技日（HHTD25），全面展示在AI、半導體、新世代通訊、量子、離子阱與資安等先進技術領域的最新成果，展現跨域整合與前瞻研究的突破。 在主題展區中，鴻海研究院展示人工智慧研究所為集團需求量身打造的大型語言模型「FoxBrain」，在智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的跨域應用成果，讓外界了解此大型語言模型在理解、推理與閉環學習上的卓越能力。 鴻海研究院未來將結合集團硬體與資料優勢，推動FoxBrain深入應用於各產業場景，打造具差異化競爭力的智慧生態系。同時，人工智慧研究所也發表3項國際級研究合作成果，展現在軌跡預測、2D轉3D街景重建與自駕車夜視能力上的全面突破。 在半導體與光電領域，研究院著重次世代化合物半導體與奈米光電成果，從1700 V到6500 V的碳化矽元件技術升級，並成功整合GaN、GaAs與Si材料，實現「三代同堂」異質平台，也展出矽光子晶片與光子晶體面射型雷射（PCSEL），為AI與車用電子奠定新世代技術基礎。 新世代通訊研究所展示重點為太空領域，包括珍珠號衛星時報資訊 ・ 22 小時前
亞泥 法人逢低承接
亞泥（1102）進入產業傳統旺季，外資及法人看好第四季營運表現，逢低承接，上周股價表現抗跌，21日收盤37.4元，持穩在所有短均線之上。短期周線、季線趨勢走穩維持微揚，月線趨勢仍持續走高，9日KD值趨線仍高檔交叉走平。量能小幅增溫，短線上多頭仍居上風。短期在大盤下跌下，股價可望在36～37.5元區間整理後取量再攻。工商時報 ・ 10 小時前
《台北股市》小資勇敢撿 零股交易衝天量
【時報-台北電】美股雙重利空襲擊，迫使資金大舉出逃，在盤面重跌之際，零股大軍展現「化恐慌為貪婪」，大舉搶進0050元大台灣50、台積電等ETF及個股，推升單日零股交易金額衝上288.84億元，刷新今年新高紀錄。 美公布9月非農就業報告，就業數據高於市場預期，聯準會12月降息機率下降，加上甫繳出亮眼財報的輝達股價不漲反跌，衝擊市場信心，台股21日調節賣壓大舉湧現，一度下殺千點。 但善於低檔承接的零股、小資族則是趁勢進場，鎖定元大台灣50、台積電、鴻海、元大高股息等熱門ETF及個股布局，加碼手中持股部位。 據統計，21日整體零股交易金額達到288.84億元，超越2月3日的237.69億元，改寫今年以來新高紀錄，成交股數達1.2億股，也高於10月13日前波零股交易大量的1.09億股，凸顯零股大軍積極加碼企圖。 國內大型券商主管指出，近期市場波動明顯加大，除了定期定額規模穩定擴增，本波台股自高檔出現較大跌幅時，操作較為積極的小資族也會選擇在盤中零股交易市場直接買進，透過分批布局，壓低持股成本。 觀察零股族群青睞個股，市值型ETF元老0050在完成「一拆四」分割後，股價相對親民，經常成為零股交易時報資訊 ・ 23 小時前
來億-KY 法人買超助威
來億-KY（6890）上周五開盤，股價跌至平盤以下，隨即股價拉高至平盤上下震盪，在三大法人買超助威，股價震盪走高，尾盤以漲停作收，收264元，上漲24元，成交量5,058張。工商時報 ・ 10 小時前
賴清德：經濟是國家最重要基礎 股市屢創新高、國民人均所得贏過日韓
賴清德總統前往彰化視察時，再強調經濟是國家最重要的基礎，政府將用最嚴謹的態度推動經濟發展，包括今 (2025) 年第 3 季經濟成長率維持在 7.6%，股市最高也曾突破 2 萬 8 千點，國際看好台灣經濟發展，人均國民所得，也已超越日韓。鉅亨網 ・ 1 天前
《科技》鴻海、電電合推類科學園區模式
【時報-台北電】鴻海(2317)董事長劉揚偉21日表示，鴻海會繼續與電電公會緊密合作，在美國、墨西哥推動「類科學園區模式」，希望藉此協助政府在關稅談判中更有彈性。 在能源政策部分，從電力持續性穩定供應角度取代算力概念與政府溝通，政府較容易思考規劃和了解，自己沒有參與電力政策決策，不過有感受到核電政策開始有些轉圜跡象，但最結果如何還不知道。 劉揚偉說明，自己並未參與政府決策與關稅談判，不過在類科學園區做法上，從洽談的結果來看，各國反應都不錯，鴻海會與電電公會一起努力，在美國、墨西哥及其它國家積極推動類科學園區模式，希望藉此協助政府談判更有彈性。 針對算力需求大增、能源政策如何因應，劉揚偉回應，過去大家都在談算力就是國力，但這說法在與政府或是非AI相關人士溝通時，比較難讓一般人理解，後來發現，以電力取代算力，透過「電力等於算力等於國力」的說法，更容易跟政府機關溝通。對於政府來說，用電力思考相關規劃也相對容易理解。 關於美國製造自動化程度與勞工成本，劉揚偉表示，鴻海在美國主要生產AI伺服器、網路設備等產品，相較於GB300機櫃的昂貴成本，勞力成本較低，在美國生產高階產品，勞工成本影響有限，主時報資訊 ・ 1 天前
鴻海拼AI主權｜建立亞洲首座GB300 AI 資料中心、大型語言模型融入孔子思想
面對全球 AI 競爭，鴻海董事長劉揚偉在一年一度的HHTD鴻海科技日主題論壇中提到面向未來 AI 的挑戰，鴻海將在自主開發的大型語言模型當中，融入孔子思想，確保關鍵的「正確性」思路。鴻海亞灣超算（Visionbay）執行長姚延宗更大器宣布，鴻海將於 2026 年部署27兆瓦算力的 NVDIA GB300，預期將成為台灣最大的先進GPU叢集，宣示 AI 主權。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
《產業》2025鴻海科技日 夏普描繪智慧生活新未來
【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)轉投資的夏普（SHARP）21、22日參與2025鴻海科技日（HHTD 2025）展出，以「以技術創造全新價值」為主軸，展示多項代表夏普創新實力與未來生活願景的技術成果，全面展現其在電動車、AI、通訊與智慧家庭領域的世界級領導地位。 夏普秉持「與日本同步」策略，確保台灣市場能與日本同步體驗最新技術與設計思維。所有產品研發均從消費者實際需求出發，貫徹「以人為本」原則，並以「半步先行」為品牌哲學──不追求浮華功能，而是先於市場半步，精準回應未來潮流。 夏普此次參與2025鴻海科技日，展出以AI打造「生活」與「工作」的新體驗。揭示的「SHARP EV」概念影片，以鴻海開發中的「Model A」為基礎提出「LDK+」概念，將汽車視為家中延伸的生活空間，展現結合鴻海電動車平台與夏普核心家電技術的全新移動構想。 夏普在車內導入PCI自動除菌離子空氣淨化技術、光觸媒淨化技術、車載用鈣鈦礦太陽電池模組與CE-LLM智慧語音AI，在節能環保與智慧互動間取得完美平衡。夏普以家電技術為核心重新定義電動車，讓車不僅是交通工具，更是工作、學習、娛樂的全方位生活場景。 夏時報資訊 ・ 23 小時前
《台北股市》全體券商10月賺133.18億元 前10月獲利年增0.32％
【時報記者莊丙農台北報導】台灣證券交易所統計10月份全體證券商盈虧，單月稅後淨利133.18億元，較上月成長7.96億元，月增幅6.36％；累計1至10月全體證券商稅後淨利876.85億元，較去年同期成長2.80億元，年增幅0.32％。 10月大盤總成交值約10.896兆元，較上月增加6.95％，使證券商經紀手續費收入較上月成長，經紀業務獲利106.3億元，月增幅6.1％；自營證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長19.14億元，來到47.09億元，月增幅68.48％；10月證券商承銷業務淨利較上月衰退10.03億元至5.77億元，月減幅63.48％。 累計前10月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值減少而較去年同期衰退，經紀業務781.9億元，年減幅3.35％；自營出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退13.78億元至226.1億元，年減幅5.74％；承銷業務淨利較去年同期衰退0.48億元至73.45億元，年減幅0.65％。時報資訊 ・ 5 小時前
《台北股市》外資反手加碼 狂敲17檔
【時報-台北電】台股21日重挫991點，全拜外資以史上第四大賣超915.99億元所賜，惟鎖定萬海、南亞等17檔個股，不只21日用力敲進，且本周也大買。法人表示，外資加碼股中不乏與投信對作，但也有不少具有基本面，以及記憶體、被動元件等漲價題材股。 萬寶投顧董事長朱成志表示，外資21日瘋狂賣超台股非常罕見，從統計看出，外資賣超集中在權值股，即使鴻海舉行科技日也沒有用，仍遭賣超43,672張，也賣超台積電34,625張，針對權值用力打，就是要摜壓指數。 富邦投顧董事長陳奕光則認為，外資大舉賣超現貨915.99億元，台指期淨空單增9,041口至33,208口，顯示外資調節台股是跟隨著美股大跌而被動式調整，期貨操作也偏向是避險操作，預料台積電可守住季線1,360元，若守不住，則台股26,000點恐也不守。 至於外資21日進場買超3,000～13,700張以上，同時本周合計買超3,000～67,200張以上的個股，有萬海、南亞、日月光投控、中信金、光寶科、大聯大、東元、三商壽、微星、陽明、玉山金、聯電、南茂、至上、蜜望實、兆豐金、威剛等17檔。 朱成志分析，外資買超股中，萬海、陽明、大聯大、日月光時報資訊 ・ 1 天前
陳立委台股震盪盤整 迎反彈行情
本周市場焦點在美國Fed貨幣政策的預期轉變上，上周美國勞工部終於公布了因政府關門風波而延後的9月非農就業報告，數據顯示新增就業人口11.9萬人，遠遠超出預期的5萬人。這一強勁數據不僅凸顯美國勞動市場的韌性，更直接衝擊了投資人對12月Fed降息的樂觀情緒，引發全球股市的連鎖反應。在盤勢震盪之際，統一投顧分析師陳立委新一輪選入沛亨（6291）、禾伸堂（3026）、金像電（2368）、南電（8046）、南亞（1303）五檔個股，持股比重達99.3％。工商時報 ・ 10 小時前