台股跌點出現歷史紀錄後 三至六個月反彈逾雙位數

台股進入劇烈震盪期，台股周五（21日）大跌991點，創歷史第六大跌點，從過去經驗來看，後市表現如何？在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，台股多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，宜把握台股布局良機。

11月初台股衝高站上28,554點後，受到國際盤勢修正、投資人獲利賣壓湧現，近期股價跌現劇烈波動，21日台股出現自4月貿易戰以來最大單日跌點達991.42點；根據CMoney統計，這也是台股歷史第六大跌點，跌幅達3.61%，累計台股自11月初高點以來修正逾2,100點。

廣告 廣告

第一金投信指出，在經濟環境並未出現重大變化，且無非經濟因素衝擊下，歷史跌點紀錄發生三個月、六個月後，台股通常會在修復行情帶動下，股價加速反彈上揚，平均漲幅分別達13.76%及25.11%。

第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）經理人張正中指出，台股指數11月自高點大幅修正後可望重啟漲勢，台股多頭行情並未轉向，只是資金進行換手，短期漲幅較大，如經良性消化獲利賣壓後，可望再度由科技成長股帶領漲升氣勢，挹注台股後市正向底氣，強化投資人股價回調後進場信心。

11月股價回調後，接下來跨年度行情可期，12月、1月正是機構投資人重新調節配置的時機，掌握跨年度資金換手行情，第一金投信是首家官股投信投入台股主動式ETF市場，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）將在12月15日至12月19日募集，張正中說明，現階段台股行情盤整之際，更適合透過主動投資策略「選股不選市」，掌握趨勢個股進行投資，把握下一波行情重啟動能。

【看原文連結】

更多udn報導

MLB／大谷太強了！美媒為他創新詞：Ohtanic

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝已買到票

82歲女醫靠一碗無鹽蔬菜湯「不吃藥就能降血壓」

月世界垃圾山主謀!里長推給兒「狗咬狗一嘴毛」