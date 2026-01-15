台股跌131點保住30800點 台積電跌20元收1690元
台股今天（15日）開低震盪，終場收在30810.58點，下跌131.2點，櫃買指數翻紅，續創25年新高。法說會前，台積電跌20元，收1690元，低軌衛星、玻纖布等族群亮眼。
台股今天以30746.98點開低，盤中跌至30663.87點，跌逾270點，回測5日線關卡，終場收在30810.58點，下跌131.2點。台積電跌20元，收1690元，跌幅1.17%；鴻海、台達電收黑。
低軌衛星族群大漲，華通站上140元關卡，漲幅逾6%，金寶漲停作收，玻纖布相關族群表現亮眼，建榮、德宏、南亞、台玻全數漲停。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
桃園女「勒頸拖行」女童原因超可惡！ 校方回應了
桃園女「勒頸拖行」女童原因超可惡！ 校方回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 14
賈永婕搶先霍諾德登頂101！ 曬高空照嚇喊：腿很軟
賈永婕搶先霍諾德登頂101！ 曬高空照嚇喊：腿很軟EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 1
我所看見的張安平：110億的傷口與最溫暖的當責
這是我在商周百億CEO班大師面對面請益之旅中，最難忘的一個停頓。我坐在台泥董事長張安平的對面。話題轉到去年那場震驚各界的三元能源（電池）意外，損失認列高達110億元。我看著他，這位一向以人文底蘊著稱的企業家，語氣裡沒有任何辯解，只有一種沉重的自責。他說：「三元能源這件事，大概是我在professio...商業周刊 ・ 1 天前 ・ 3
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
首檔淨值逾500元基金誕生！統一投信擁股票型、科技股基金淨值王
台股推升股票型基金淨值，更首次有基金淨值達到500元，寫下新里程碑。根據晨星統計至1/14，投信股票型基金淨值王統一全天候基金，每單位淨值達到513.19元，為唯一一檔淨值超過500元的基金。統一奔騰基金則以淨值415.78元緊追在後，是科技股票型基金第一。太報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
大學學測倒數！台南第一考區考生不到9000人
115學年度大學入學考試中心學科能力測驗將於1月17日至19日登場，台南一考區設有台南一中、台南二中、台南女中、家齊高中及長榮中學5個分區，總計8139名考生應試，不到9000人。各分區人數分別為，台南一中1299人、台南二中1836人、台南女中1476人、家齊高中1656人、長榮中學1872人。主自由時報 ・ 18 小時前 ・ 1
北市隨機殺人案北檢偵結 14:00召開記者會說明
台北市去年12月19日發生隨機殺人案，釀多人死傷，台北地檢署今天偵查終結，由於嫌犯已死亡，獲不起訴處分。北檢將於下午2時與警方在5樓會議室召開記者會，對外說明案情。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前 ・ 23
緊急報案仍晚了一步…31歲女陳屍車內！她生前曾傳「負面訊息」給前夫
新北市31歲無業的曾姓女子，昨天（14日）被發現車停在中和區員山路中坑公園旁，人陳屍車內；經查，遺體無明顯外傷，排除外力介入，據悉，她在案發前，曾傳「負面訊息」給前夫後，人就失聯，被發現時，人已死亡，後續警方將通知家屬並報請相驗釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
搶先霍諾德登頂台北101！賈永婕不忍反擊了 點名周玉蔻「酸民一號」
世界知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將於1月24日徒手攀登台北101，挑戰極限高度，引發各界關注，台北101董事長賈永婕搶先一步親身站上高空鋼圈體驗登頂視角，14日透過社群分享心得，直呼「腿真的很軟」，15日她上傳攀登影片，寫下長文回應酸民批評，強調董事長也能打破傳統，更以「地表最強網紅董事長」自許。當網友提到世界上總不乏酸民時，賈永婕更直接點名回應：「酸民一號周玉蔻。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
法說倒數先殺！台積電失守1700元、市值掉到44兆 外資操作藏玄機
護國神山台積電今（15）日下午將召開法人說明會，在法說會登場前夕，受到美股走弱影響，台積電ADR下挫逾1%，也拖累台股今日表現。台積電今日開盤股價走低，失守1,700元整數關卡，一度下探至1,685元，下跌25元，市值同步回落至新台幣44兆元之下。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
火箭軍恐已「全軍覆沒」! 認罪睡過「所有女下屬」他補這句更點燃眾怒.....
[Newtalk新聞] 近年來，中國政府針對解放軍高層發起多輪清洗行動，大批官員先後落馬遭到逮捕，甚至連國防部長、中央軍委副主席等重要官員也無法倖免。近期有消息稱，成立至今僅 11 年的火箭軍在當局的清洗下已經幾乎「全軍覆沒」，甚至連外圍的專家與供應商也遭受波及。另一方面，一位曾擔任解放軍空軍後勤部長的官員也在接受審判時說出令人震驚的言論，後續對該言論的補充更直接點燃了民眾的怒火。 X 推主「杜文 WenDu」指出，解放軍的火箭軍部隊於 2015 年正式成立，至今已有 4 位高級軍官擔任過該部隊的司令員，分別是魏鳳和、周亞寧、李玉超以及王厚斌。然而，近期中南海當局針對解放軍的清洗行動卻讓 4 位司令員先後落馬，甚至連火箭軍所屬的 74 名評標專家以及 116 間合作的供應廠商也遭受處罰。 「杜文 WenDu」認為，在遭到中央政府的清洗前，火箭軍就已經存在裝備太水、難以使用、毫無可靠性以及無法形成戰鬥力等問題，幾乎面臨癱瘓。後續一系列的清洗行動則令火箭軍幾乎「全軍覆沒」且無法復甦。「杜文 WenDu」也感嘆道，中國火箭軍的遭遇在人類的政治史以及軍事史上都極為罕見，「習主席好樣的，比當年侵新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 56
多國信了慘受害！財經網美戳破「中國大外宣」真相：台灣能打贏
中國透過社群、媒體等進行「大外宣」，財經網美胡采蘋發文指出，某些宣傳內容，實際上完全不如中方所述，她點名一些「大外宣受害者」，例如買號稱「隱身殺手」的中國雷達，結果在美軍打核基地時未發生作用的伊朗，還有大買中國軍購仍被滲透的委內瑞拉等。胡采蘋也說，面對中國的爛武器「台灣能打贏，台灣人能保護自己的國家，請該治病的大外宣中毒患者趕快治病」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 33
陳亭妃民進黨台南市長初選勝出 拚首位女市長 民調2個百分點勝林俊憲
民進黨今天公布2026年台南市長初選民調結果，立委陳亭妃及立委林俊憲分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，最後由陳亭妃勝出，民調差距2.69個百分點，將爭取成為台南400年來，首位女性市長。民進黨預計1月21日召開中執會正式提名。陳亭妃表示，選舉是過程，團結最重要，目標2026贏、2028台南大贏，「我要六戰六勝謝龍介」Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 579
桃園爆隨機攻擊! 女子疑情變遷怒 國小生遭"鎖喉.拖行"
社會中心／洪巧璇、郭文海、周秉瑜 桃園報導國小生放學竟遭陌生人鎖喉、拖行，桃園一名女子疑似和伴侶感情生變，到對方住家外談判，兩人在大街上吵架，沒想到女子卻將怒火發洩到一名放學路過的小學生身上，鎖喉攻擊還暴力拖行孩童，事後家長決定提告傷害及恐嚇，要讓這名暴走失控的女子付出法律代價。學校外頭，一名女子不斷拉扯小朋友，用手臂勒住孩童脖子拖行，鎖喉攻擊長達好幾秒鐘，孩子被嚇到臉色發白，幾乎無法呼吸。路過民眾見狀，趕緊衝上前幫忙，孩童掙脫後，嚇得癱坐在欄杆旁，一時半刻還無法從驚嚇中回過神來。見義勇為民眾邱先生：「就有聽到妹妹的求救聲，看到妹妹的時候就是嘴唇發白了，就是已經快喘不過氣這樣。」但女子的失控行徑還沒結束，隨後她跑到伴侶住家外，瘋狂毆打對方，甚至還把人過肩摔到馬路上，立刻被及時趕到的員警壓制逮捕。桃園爆隨機攻擊！陌生女疑情變 遷怒鎖喉、拖行國小生（圖／民視新聞）員警vs.張姓女子：「你先蹲下來，冷靜一點。不要蹲啦，為什麼要蹲啦。你趴下! 啊。」女子情緒激動，歇斯底里的吼叫，警方立刻將她強制送醫，不過到底發生什麼事，讓她這麼失控。事發在12號傍晚，桃園市桃園區永順街22歲張姓女子疑似因為和伴侶感情生變，前往對方住處外要談判，兩人爆發口角，沒想到張姓女子卻將怒火，發洩在路過的國小女童身上，勒住女童脖子，當街暴力拖行，之後又再衝回去毆打伴侶。國小校長：「無預警的，學生要來上社團課，剛好碰到意外，當下發生的時候有協助處理。」桃園市議員（民）余信憲：「桃園的學生放學回家的路上，為什麼要冒生命危險呢，我在此呼籲張善政市長，停止空話立刻行動，真正的把學生安全放在第一位。」桃園爆隨機攻擊！陌生女疑情變 遷怒鎖喉、拖行國小生（圖／民視新聞）事後家長決定對張姓女子提告傷害及恐嚇，校方也發給家長公開信，說明來龍去脈，強調會強化校園安全網，守護孩童安全。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：桃園爆隨機攻擊！陌生女疑情變 遷怒鎖喉、拖行國小生 更多民視新聞報導宜蘭毒犯保外就醫失聯爆治安疑慮 汽車代步拒返監全力追緝終落網北市捷運警鬼畜父性侵女兒348次 開庭前3天住處輕生死亡高雄左營台電員工疑操作鐵門不慎 當場遭夾死民視影音 ・ 1 天前 ・ 8
川普關稅違法？美國最高法院還是沒裁定
美國聯邦最高法院今天公布3項裁定，但仍未就總統川普的全球關稅措施合法性作出裁決。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 16
戰爭不再最可怕？WEF點名全球最怕的兩件事
綜合外媒周三 (14 日) 報導，世界經濟論壇 (WEF) 最新發布的《全球風險報告》指出，隨著地緣政治緊張升溫，國家之間以關稅、投資限制與供應鏈管制為手段的「經濟對抗」，已取代傳統武裝衝突，成為全球企業與政策制定者在短期內最擔憂鉅亨網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
周杰倫還沒揮拍就輸球！澳網慘遭秒殺 「傻眼表情包」網瘋傳
周杰倫（周董）熱衷於網球賽事，今（14）日站上世界級殿堂澳洲網球公開賽（澳網）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，對決24歲澳洲業餘冠軍球員Petar Jovic。曾預言自己恐怕還沒碰到球就淘汰的他，稍早一語成讖，球拍都沒揮動就輸掉比賽，短短幾秒的表情包也在網路上瘋傳。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
經典賽》中華隊第一階段開訓 32人集訓名單出爐、陳傑憲續任隊長
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊1月15日開始第一階段集訓，首日選手27人報到，由「台灣隊長」陳傑憲領軍共20位中職好手，以及鄭宗哲等旅外體系7人。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 5
川普祭特定半導體關稅 台積電重挫25元 台股跌近200點
伊朗與美國日益緊張的關係，使地緣政治的不確定性升溫，加上川普祭特定半導體加徵25％關稅，科技股拖累整體市場，台股今（15）日開盤下跌近200點，約來到30742.57點，台積電領跌。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
梭哈20年積蓄！43歲阿本「清空千萬房貸」 驚爆退休計畫
由夏和熙領軍，攜手阿本、木木共同主持的熱門網路綜藝《OMO調查局》，今（14）日三人首度合體造勢。適逢節目開播滿月，現場特別準備了象徵喜慶的油飯與紅蛋慶祝。而現年43歲的阿本在訪談中語出驚人，大方分享自己的理財觀與「退休藍圖」，透露已在去年將高達千萬的房貸全數還清。自由時報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言