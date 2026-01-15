台股跌131點保住30800點 台積電跌20元收1690元

社會中心／洪巧璇、郭文海、周秉瑜 桃園報導國小生放學竟遭陌生人鎖喉、拖行，桃園一名女子疑似和伴侶感情生變，到對方住家外談判，兩人在大街上吵架，沒想到女子卻將怒火發洩到一名放學路過的小學生身上，鎖喉攻擊還暴力拖行孩童，事後家長決定提告傷害及恐嚇，要讓這名暴走失控的女子付出法律代價。學校外頭，一名女子不斷拉扯小朋友，用手臂勒住孩童脖子拖行，鎖喉攻擊長達好幾秒鐘，孩子被嚇到臉色發白，幾乎無法呼吸。路過民眾見狀，趕緊衝上前幫忙，孩童掙脫後，嚇得癱坐在欄杆旁，一時半刻還無法從驚嚇中回過神來。見義勇為民眾邱先生：「就有聽到妹妹的求救聲，看到妹妹的時候就是嘴唇發白了，就是已經快喘不過氣這樣。」但女子的失控行徑還沒結束，隨後她跑到伴侶住家外，瘋狂毆打對方，甚至還把人過肩摔到馬路上，立刻被及時趕到的員警壓制逮捕。桃園爆隨機攻擊！陌生女疑情變 遷怒鎖喉、拖行國小生（圖／民視新聞）員警vs.張姓女子：「你先蹲下來，冷靜一點。不要蹲啦，為什麼要蹲啦。你趴下! 啊。」女子情緒激動，歇斯底里的吼叫，警方立刻將她強制送醫，不過到底發生什麼事，讓她這麼失控。事發在12號傍晚，桃園市桃園區永順街22歲張姓女子疑似因為和伴侶感情生變，前往對方住處外要談判，兩人爆發口角，沒想到張姓女子卻將怒火，發洩在路過的國小女童身上，勒住女童脖子，當街暴力拖行，之後又再衝回去毆打伴侶。國小校長：「無預警的，學生要來上社團課，剛好碰到意外，當下發生的時候有協助處理。」桃園市議員（民）余信憲：「桃園的學生放學回家的路上，為什麼要冒生命危險呢，我在此呼籲張善政市長，停止空話立刻行動，真正的把學生安全放在第一位。」桃園爆隨機攻擊！陌生女疑情變 遷怒鎖喉、拖行國小生（圖／民視新聞）事後家長決定對張姓女子提告傷害及恐嚇，校方也發給家長公開信，說明來龍去脈，強調會強化校園安全網，守護孩童安全。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：桃園爆隨機攻擊！陌生女疑情變 遷怒鎖喉、拖行國小生 更多民視新聞報導宜蘭毒犯保外就醫失聯爆治安疑慮 汽車代步拒返監全力追緝終落網北市捷運警鬼畜父性侵女兒348次 開庭前3天住處輕生死亡高雄左營台電員工疑操作鐵門不慎 當場遭夾死

