台股跌131點台積電挫20元 投顧：多頭架構不變

（中央社記者江明晏台北15日電）台股今天終場收在30810.58點，下跌131.2點，櫃買指數翻紅，續創25年新高，台積電跌20元，收1690元，低軌衛星、玻纖布等族群亮眼。投顧表示，指數今天反映台積電法說會前「利多出盡」，但台股多頭架構不變，仍可望續創新高。

台股14日盤中、收盤再創新高，今天以30746.98點開低，盤中跌至30663.87點，跌逾270點，回測5日線約30663點，隨後跌勢收斂。

台股加權指數終場下跌131.2點，收在30810.58點，跌幅0.42%，成交金額新台幣6480.66億元。電子股下跌0.88%，金融股漲0.89%；櫃買指數翻紅，收在291.16點，漲幅0.19%，指數續創約25年新高。

觀察權值股走勢，台積電在法說會下午登場前，股價下跌20元，收1690元，跌幅1.17%；鴻海下跌0.43%，台達電下跌逾1%。

低軌衛星族群大漲，華通站上140元關卡，收在141元，和燿華雙雙漲逾6%，金寶漲停作收。玻纖布相關族群表現亮眼，建榮、德宏、南亞、台玻全數漲停。被動元件族群漲跌互見，華容、鈞寶股價漲停。「土方之亂」概念股走勢分歧，可寧衛跌停，泰霖漲停。

觀察高價股走勢，股王信驊盤中觸及漲停8890元，再創新天價；川湖、創意、群聯、智邦等勁揚，其餘股價多震盪，印能漲逾2%，旭隼收黑仍力守千元大關，台股達到「30千金股」。

富邦投顧董事長陳奕光對中央社記者表示，台股多頭架構不變，指數仍維持創新高格局，今天盤勢主要反映台積電法說會前「利多出盡」的修正，但台積電ADR溢價仍高，整體盤面持續呈現偏多的大箱型整理架構。

他指出，看好台股的核心理由在於台積電獲利持續墊高，使本益比相對下滑，股價上漲仍然便宜。此外，2025年12月共有188家上市櫃公司營收創歷史新高，第4季整體獲利達4.4兆元，推估2025年股利配發率約6至7成，約可帶來2.5兆元再投資動能，將成為挹注台股的重要活水。

不過，陳奕光提醒，短線仍有過熱風險。首先，台股1月漲幅已大，3萬點關卡面臨漲多修正壓力，乖離率偏高，融資維持率也升至近期高點；其次，在創新高過程中，電子股成交比重高達8成，結構過度集中；同時，當沖比重約占4成至4成5，也使盤勢震盪加劇。

整體而言，他認為，台股短線雖可能震盪整理，但在多頭基本面支撐下，休息過後仍有機會續創新高。（編輯：楊蘭軒）1150115