台股收跌18點收31782點 台積電翻紅漲15元
台股距離農曆年封關只剩3個交易日，年前震盪加劇，今天 （6日）高低震盪678點，早盤殺低最多下跌636點，但隨後台積電股價黑翻紅，率領台股反攻一度站回平盤上。集中市場指數終場小跌18.35點，收在31782.92點，月線約31713點失而復得。成交值新台幣6768.48億元。
三大權值股漲跌互見，台積電今天早盤股價開低，之後翻紅，終場上漲15元或0.85%，以全日最高點1780元作收；台達電同樣開低走高，終場上漲10元或0.87%，收1160元；鴻海終場小跌0.5元或0.23%，收215元。
（責任主編：莊儱宇）
