台股跌248點收27651點 台積電收1460元
美股四大指數收黑，台股今天開低震盪，權值股表現弱勢；在記憶體及印刷電路板（PCB）族群撐盤下，指數跌幅收斂，終場收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，失守月線27717點，成交值降至新台幣4690.19億元。
電子權值股台積電終場收1460元，下跌5元或0.34%；鴻海下挫1.61%，收在244元。人工智慧（AI）概念股廣達跌2.05%、收在287元，緯創下挫3.17%、收137.5元。
（責任主編：莊儱宇）
