台股跌248點收27651點 台積電收1460元

[Newtalk新聞] 超市業者全聯福利中心旗下電子支付平台「全支付」（PxPay）近期驚傳詐騙、盜刷狀況。有網友在社群平台爆料，駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料庫。對此，前立委高嘉瑜也在臉書發文表示，全支付個資有無外洩？主管機關應介入調查，要求大全聯負起企業責任！另外，全支付用戶被盜刷，大全聯竟然又叫消費者「打全支付客服」。 高嘉瑜指出，早在今年七月，就傳出可能有資安問題，疑似全支付後台管理員帳號、密碼被外洩，駭客在暗網兜售管理員憑證，現在網路更傳出——駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡的資料庫。最近，全支付更爆發「盜刷潮」，有用戶一夜被刷 20筆、損失 8萬元，全支付用戶陸續遭到詐騙盜刷，災情慘重。 然而，高嘉瑜控訴，大全聯卻只有不痛不癢的發個聲明，提醒消費者注意！並指出全聯只強調，「不會以不明郵件或簡訊通知，或要求點選不明連結，若民眾發現全支付有任何異常交易或疑似遭冒用情形，請第一時間與發卡銀行、全支付客服聯繫。」 高嘉瑜痛批，大全聯在聲明中把責任推給消費者，卻完全不提全支付是否有消費者個資外洩的問題？是否有後台管理員帳號密碼外洩問題？是否有駭客在「暗網兜售」全聯會員信用卡資料

新頭殼 ・ 22 小時前