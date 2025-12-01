台股跌283點失守月線 分析師：消化漲多賣壓

（中央社記者江明晏台北1日電）台股歷經上週大漲逾千點後，今天指數開高走低，台積電尾盤壓低，下跌30元，收在1410元，與指數雙雙收在今天最低點，台股終場跌283.95點，收在27342.53點，失守月線；分析師指出，台股回檔消化漲多賣壓，後續若能重新站穩月線，有助多頭再起。

台股上週回神大漲1191.54點，今天開盤無力上攻，指數以27674.16點開高，隨後震盪走低，終場失守月線約27414點和5日線約27369點。

台股加權指數終場下跌283.95點，收在27342.53點，跌幅1.03%，成交金額新台幣4764.7億元。電子股跌1.32%、金融股跌0.05%，櫃買指數下跌0.98%。

權值股漲跌互見，台積電尾盤壓低，終場下跌30元，收1410元，為今天最低點，跌幅2.08%，鴻海收跌1.55%，聯發科、台達電則發揮撐盤效果，分別收漲3.58%、4.4%，廣達上漲1.77%。

PCB族群漲跌互見，欣興、台虹收漲5%，瀚宇博漲逾3%，金像電、精成科、台光電走跌。

俄烏戰爭有望停戰，重建商機帶動散裝族群上漲，新興漲逾3%，中航、慧洋-KY漲逾5%，貨櫃三雄萬海、陽明、長榮力守紅盤。

觀察高價股走勢，股王信驊終場下跌逾5%，失守7000元大關，收在6915元，川湖大跌逾9%，穎崴下探跌停2550元，高價股普遍呈現疲軟態勢，但台股今天仍保住「26千金股」。

資深分析師簡伯儀表示，台股今天出現回測走勢，由於上週大幅上漲，市場累積一定的漲多賣壓，今天指數回檔屬於正常的消化過程。觀察技術面，指數在拉回期間跌破月線，若未來兩日能重新站穩月線，將有助於多頭再取得主導位置。

他強調，股市「漲多即是利空」，短線整理屬於合理現象，目前仍位於相對高檔區間，適度震盪有助於行情健康發展。

簡伯儀指出，過往12月台股上漲機率偏高，今年在聯準會延續資金寬鬆取向的背景下，市場資金動能不變，他認為，現階段指數位置並非觀察重點，「應看支撐、不看壓力」，月線能否重新站回，將成為後續行情的重要指標。（編輯：林家嫻）1141201