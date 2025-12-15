台股跌331.08點
（中央社台北15日電）台北股市今天開低走低，收盤跌331.08點，為27866.94點，跌幅1.17%，成交金額新台幣4367.77億元。
加權指數開盤為28119.79點，盤中最高28119.79點，最低27684.87點；不含金融股指數24577.36點，跌327.29點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.39%、食品股漲0.02%、塑化股漲0.38%、紡織股跌0.16%、機電股跌1.6%、造紙股漲0.21%、營建股漲0.35%、金融股漲0.17%。
委買張數2199萬6490張，委賣張數1127萬3830張，成交張數777萬4757張。
收盤時上漲522家，下跌458家，持平101家。
成交量前5名個股為華邦電、華東、群益台灣精選高息、主動統一台股增長、力積電。
漲幅前5名個股為晟鈦、華興、太空梭、迅杰、詮欣。
跌幅前5名個股為大同、隴華、日電貿、台虹、今國光。1141215
