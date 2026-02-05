台股跌488點！外資狂砍726億「史上第十大」 分析師、法人仍看多

農曆封關倒數僅剩數個交易日，不願意冒險抱股過年的資金，開始退場，加上美國科技股昨天重挫，費城半導體大跌4.3％，那斯達克指數下跌1.5％，台積電ADR下跌2.9％，都讓台股帶來陰霾，今天開低走低，盤中大跌520點，收盤仍下跌488點，收在3萬1801點。

重要權值股包括台積電、鴻海、聯發科都走跌，尤其是股王信驊，收盤重挫510元，一張一天就跌掉51萬元，價差驚人，單日跌幅5.2％，收在最低價9130元。

同樣讓市場不安的是，外資今天狂砍台股，賣超726億元，是歷來單日第十大賣超紀錄。

展望後市，分析師謝明哲認為，中長線均線都沒跌破，還是多頭格局，但要留意，若外資期貨空單增加到3萬口以上，台股連續長黑（跌幅1％）破線，將是警訊。

謝明哲認為，強勢股抱股過年，目前沒問題，弱勢股還是該砍掉；建議封關前短打為主，續抱強勢股。

瀚亞菁華基金經理人葉彥廷表示，今年預估獲利成長幅度最亮眼的族群為零組件與 PCB，其他電子次族群平均亦有 20% 以上的成長率，顯示整體電子業產業動能強勁，並可望持續至 2027年。以今年趨勢來看，AI 應用將從雲端擴散至邊緣裝置，加上台美貿易協議有助國內企業接單，預期能進一步推升台灣出口力道。

他指出，短期內不預設大盤高點，目前市場資金仍集中於電子股，其中以記憶體族群為主要推升力量，並已開始外溢至電子原物料族群。基金現階段將提高電子原物料比重，並搭配電力設備相關類股，以掌握景氣循環中的成長機會。

展望未來六個月，葉彥廷建議投資人持續關注輝達（NVIDIA）新一代產品 Vera Rubin 的量產時程，以及 ASIC 零組件供應鏈的訂單變化，將是電子產業後續動能的關鍵觀察指標。

今年截至2月5日為止，台股市場已迎來7檔ETF新兵加入戰場，包括3檔主動式國內股票型、1檔被動式國內股票、1檔被動式跨國股票、1檔主動式債券，以及1檔被動式債券。

這7檔ETF新兵中，掛牌當天基金規模成長超過2成的就有3檔，清一色都是台股ETF，包括凱基台灣TOP50(009816)、主動安聯台灣(00993A)、主動第一金台股優(00994A)，其中，凱基009816掛牌當天基金規模暴增4成。

凱基009816 ETF研究團隊表示，晶圓代工大廠宣布調高2026年資本支出，充分展現對AI超級循環帶來的長期商機信心，此舉不僅破除市場AI泡沫疑慮，也進一步推升台股獲利預估年成長率由先前的21%上修至30%以上。此外，台美關稅協議塵埃落定，協議採取相對溫和的豁免條款，成功降低過去一年多的關稅不確定性，也為台股提供另一層上漲動力。

台灣ETF市場也將再添新血，國泰投信首檔主動式台股ETF：國泰台股動能高息主動式ETF，今天已獲金管會核准募集，每股發行價10元，主打「動能成長」、「高息防守」雙軌策略，採每月配息機制。

該檔ETF將由國泰投信資深經理人梁恩溢掌舵，他也是國泰台灣高股息基金操盤人，歷經多次市場牛熊考驗。

梁恩溢指出，國泰台股動能高息主動式ETF的核心策略，會在行情向上時，採取積極攻勢，超前部署高動能題材股，有望追逐超額報酬；而在市場震盪之際，則會轉向具有較高殖利率、獲利突出的龍頭權值股，更能精準卡位台股機會。

根據投信投顧公會及集保中心統計，自2025年台灣開放主動式ETF以來，市場規模與受益人數均呈現爆發式成長，截至2025年底，整體主動式ETF（含股票及債券型）規模已跨越1900億元，受益人數逼近90萬，熱度持續延燒至今年1月。

群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

