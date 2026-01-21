台股跌513點 成交值爆天量

美國總統川普施壓爭取格陵蘭控制權，導致歐美貿易緊張升溫，美股重挫並拖累二十一日台股開低走低，收盤跌五一三點六二點，成交金額新台幣八六八九億元。 （中央社）

記者陳建興∕台北報導

美國總統川普施壓爭取格陵蘭控制權，導致歐美貿易緊張升溫，週二美股重挫，並拖累台股二十一日開低，盤中最多下跌五百六十點，且在台指期壓低結算下，權值股賣壓加重，終場下跌五百一十三點六二點、跌幅百分之一點六二，收在三萬一千二百四十六點三七點，失守五日線，成交值八千六百八十九億元，創一一五年一月七日以來最大量；若加上櫃市場交易，上市櫃合計成交金額突破一點一兆元，則創下歷史新高量。

自營商賣超一百五十七點五二億元，投信賣超一百七十五點九六億元，外資及陸資賣超四百四十點六三億元，三大法人合計賣超七百七十四點一一億元。

三大權值股漲跌互見，台積電下跌三十五元、跌百分之一點九七，收在全日最低點一千七百四十元；鴻海跌四點五元、跌百分之二點零一，也是以最低點二百一十九元作收；台達電逆勢上揚五元、漲百分之零點四四，收一千一百三十五元。

重電族群表現強勁，亞力逆勢攻上漲停板一百三十九點五元；華城收盤上漲二十元、收在一千零二十五元，創下盤中及收盤新高。

匯市方面，外資提款走人，台股爆量下殺逾五百點，打擊新台幣士氣，匯價連三日貶值，新台幣兌美元收盤收三十一點六二八元，貶二分，為一週來新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至二十二點四五億美元。