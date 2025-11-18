台股跌691點收26756.12點 台積電挫40元

美聯社報導，美國總統川普(Donald Trump)16日表示，他有意與紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)會面。這或許能緩和這位共和黨總統和民主黨政治明星之間的緊張關係，此前兩人一直將對方視為政治對手。 川普在過去幾個月以來猛烈抨擊曼達尼。他先前曾說，如果曼達尼當選，他的家鄉紐約將會毀滅。川普並威脅要驅逐出生於烏甘達、後來入籍美國的曼達尼，以及撤回對紐約市的聯邦撥款。 34歲的曼達尼從一位名不見經傳的州議員，一躍成為社群媒體明星，並在紐約市長選舉選戰期間成為反對川普的象徵。他的競選政見包括一系列進步政策，並明確反對川普在重回白宮後推行的反移民政策。曼達尼最後以近9個百分點的優勢，在選舉中擊敗前州長古莫(Andrew Cuomo)。 曼達尼在勝選之夜的演說中表示，他希望紐約能向全國展示如何擊敗現任總統。但在隔天，曼達尼在談到他在明年1月正式就職後，要如何「讓紐約免受川普的影響」時也表示，如果能幫助紐約市民，他願意與任何人合作，包括總統川普在內。 曼達尼團隊沒有立即就川普此言發表評論，但一位發言人指出，這位候任市長上週曾表示，他計劃與白宮接觸，「因為這項關係對紐約市的成功

中央廣播電台 ・ 22 小時前