台股跌691點收26756.12點 台積電挫40元
投資人靜待輝達財報，台股今天（18日）開低走低，盤中跌點不斷擴大，失守27000點大關，終場以26756.12點作收，重挫691.19點，跌幅2.52%。權王台積電大跌40元，股價收在1405元。
觀察電子權值股表現，鴻海收230元，下跌6元；聯發科收1170元，下跌60元；廣達收270元，下跌6元。
電子類股指數下跌約2.84%，金融類股指數下跌1.00%；代表中小型股票的櫃買指數下跌2.31%。
資深證券分析師簡伯儀表示，市場對AI族群抱持期待，不過輝達財報公布之際，買盤呈現觀望，在停看聽態度下，指數尚未重新站上5日線前，台股仍屬箱型整理格局。
（責任主編：莊儱宇）
