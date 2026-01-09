台股跌71點收30288點守住5日線 台積電挫5元收1680元
台股今天（9日）震盪走低， 一度下跌逾400點， 加權指數跌破30000點關卡，盤中曾翻紅拉回，最後壓低下跌71.59點，收30288.96點，守住5日均線，成交金額新台幣6763.08億元，跌幅0.24%；本周累計上漲939.15點。
觀察權值股表現，台積電開低震盪，最後收黑，下跌5元，為1680元；鴻海上漲1元，收230.5元；聯發科下跌25元，收1420元；廣達上漲10元，為283元。
電子類股指數下跌0.29%、金融類股指數下跌0.17%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.07%。
（責任主編：莊儱宇）
