台股跌71點收30288點 守住5日線 台積電挫5元收1680元
台股今天（9日）震盪走低， 一度下跌逾400點， 加權指數跌破30000點關卡，盤中曾翻紅拉回，最後壓低下跌71.59點，收30288.96點，守住5日均線，成交金額新台幣6763.08億元，跌幅0.24%；本周累計上漲939.15點。
電子類股指數下跌0.29%、金融類股指數下跌0.17%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.07%。
台積電開低震盪，終場下跌5元，為1680元。台積電盤後公布2025年12月營收3350億元，年增20.4%；2025年全年營收3.8兆元，年增31.6%，續創歷史新高。
觀察其他權值股表現，鴻海上漲1元，收230.5元；聯發科下跌25元，收1420元；廣達上漲10元，為283元。
多檔記憶體股遭列處置交易，市場資金撤出，威剛、南亞科皆以跌停作收；華邦電、力積電、創見、群聯、旺宏一度觸及跌停。
另外，散熱股表現亮眼，奇鋐上漲1.48%、雙鴻上漲2.12%，高力以635元奔漲停。
投顧表示，市場觀望美國非農就業報告，並等待美國最高法院對美國總統川普對等關稅措施的判決，此外，時序進入2026年，市場將回頭檢視各公司2025年業績總結，並評估新的一年發展前景。
（責任主編：莊儱宇）
