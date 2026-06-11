台股盤中一度跌逾1200點 台積電跌40元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）盤中最多跌1219.15點，來到42006.39點，高低震盪超過1450點；隨低接買盤進場，大盤跌點收斂至千點內。
至10時56分，台股加權指數達到42415.04點，下跌810.5點，跌幅1.88%，成交值新台幣7936.91億元；電子指數下挫1.83%，金融指數跌0.53%。
中東局勢再度緊繃，地緣政治風險劇增，重創美股及亞洲電子供應鏈，恐慌情緒迅速蔓延；在通膨預期可能維持高檔的陰影下，美股高科技類股大幅修正，台積電美國存託憑證（ADR）下跌4.48%，拖累台股表現。
權值股台積電今天除息6元，僅24秒就完成填息，盤中最低觸及2210元，下跌40元或1.78%；+聯發科盤中跌破4000元，最低3880元，挫逾6%。
人工智慧（AI）概念股普遍弱勢，廣達下跌逾5%，盤中最低359元，緯創跌逾3%，最低150.5元；台達電下挫4%，最低2080元。
主動式ETF（指數股票型基金）明顯遭調節，主動統一升級50（00403A）下跌約2%，成交量超過54萬張。主動統一台股增長（00981A）跌2.5%，成交量逾25萬張。
台股昨天收在43225.54點，美股四大指數終場道瓊工業指數下跌953.33點或1.87%，收49918.78點；標普500指數下滑119.66點或1.62%，收在7266.99點；那斯達克指數下挫509.32點或1.98%，收25169.50點；費城半導體指數重挫451.35點或3.57%，收12206.46點。AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）下跌3.73%、台積電ADR下跌4.48%。
（責任主編：莊儱宇）
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