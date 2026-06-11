台股跌76點留1143點長下影線 主動ETF與AI股撐盤

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（中央社記者吳家豪台北11日電）受到美伊地緣政治風險劇增影響，台股今天早盤一度重挫逾1200點，險守42000點整數大關；在低接買盤強力湧進主動式ETF與AI族群下，跌勢收斂，終場加權指數收43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下1143點的長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。

電子類股指數終場跌0.2%，半導體指數翻紅收漲0.04%，金融指數漲0.27%；代表中小型股的櫃買指數收盤上揚0.29%。

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權值股表現方面，權王台積電今天除息6元，開盤雖一度承壓貼息，但在買盤力挺下，僅不到30秒即完成填息，終場收在平盤2250元，扮演撐盤中流砥柱。聯發科守住4000元大關，終場收4085元，跌幅約1.68%；台達電以2160元作收，下跌1.82%。

受到中東局勢轉趨緊張衝擊，資金流向明顯調整，人工智慧（AI）概念股及電子硬體供應鏈早盤淪為提款重災區，廣達、緯創等指標股盤中跌幅一度達到5%；午盤後隨大盤反彈拉抬，跌幅同步收斂，終場收在370元、152.5元。

具防禦屬性的高股息概念股、綠能及生技族群在盤中發揮抗跌作用。近期備受市場關注的主動式ETF（指數股票型基金）面臨劇烈調節，主動統一升級50（00403A）今天成交量飆破76萬張，主動統一台股增長（00981A）也超過43萬張，終場分別收在9.99元、29.71元，小跌0.5%、0.6%。

高價千金股降至46檔，雙鴻收998元，下跌12元或1.19%；倍利科開盤即站上1000元，受大盤急殺影響，終場收946元，下跌53元或5.31%。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，台股今天盤中下探至42000點附近再拉升的回腳走勢，高機率就是這波修正的相對最低點。由於市場擔憂的利空包括通膨、升息、戰爭已陸續反映在股價的修正中，加上美股技術面已現落底訊號，台股今天留長下影線，顯示下檔支撐強勁，無須過度悲觀。

黎方國提醒，當前台股大盤僅是多頭格局下的良性修正，並未轉入空頭走勢，在多頭市場中，融資反而是推升指數不可或缺的動能與信心來源。投資人應對市場保持信心，靜待籌碼隨大盤止穩後，重新凝聚多頭攻勢。（編輯：張良知）1150611