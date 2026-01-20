台股跌ETF「紅多於綠」！ 「這幾檔」主動式、科技型人氣旺

台股20日目前來到31,626.77點，跌12.52點，跌幅0.04%。（示意圖／方萬民攝）

台股20日開盤跌近300點，逐漸回彈拉近跌幅，目前來到31,626.77點，跌12.52點，跌幅0.04%；ETF族群股價「紅多於綠」，包括主動式、高息型、債券型的成交量都持續上揚；台股ETF受益人上周共有21檔創新高，以主動式與科技型最具人氣。

2026以來台股ETF「受益人數」增加最多前十名，拔頭籌為元大台灣50（0050），五檔主動式則為主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來（5000991A）、主動第一金台股優（00994A）、主動安聯台灣高息（00984A）。

廣告 廣告

科技型台股ETF則有群益半導體收益（00927）、0052、00881、野村臺灣新科技50（00935）、台新臺灣IC設計（00947）、新光臺灣半導體30（00904）。像是國泰台灣科技龍頭（00881）、國泰費城半導體（00830）、復華台灣科技優息（00929）、富邦科技（0052）等，在本周一、周二連著兩天股價與成交量也都有表現。

群益ETF經理人陳朝政指出，台股擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，因此要把科技類股納入投資標配；基金經理人謝明志則表示，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是2026年仍將持續發酵的重要推力，隨著AI應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，產業成長性看好。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

蘆洲蔥油餅夫妻慘死刀下！里長還原破門瞬間 警火速擋人：很血腥

重拾甜蜜2／為另一半製造手作浪漫 張翰為林利霏編織「夫妻帽」 胡宇威「人肉蛋糕」超搞笑

從小被打到大！不滿父母管教太嚴格 蘆洲逆子預藏開山刀狠心殺雙親