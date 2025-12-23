台股跟著美股衝！00990A 居主動式ETF漲幅居冠續登成交王

股市配圖。廖瑞祥攝



台股今天跟隨美股腳步，台積電全場走揚收最高，大盤上漲0.57%，22日甫掛牌主動元大AI新經濟(00990A)脫穎而出連兩日衝上成交量冠軍，漲幅更居冠全體主動式ETF。元大AI新經濟(00990A)繼12/22掛牌上漲2.66%後，23日再上漲1%，而集中投資台股的主動統一台股增長(00981A)23日上漲0.25%、主動復華未來50(00991A)上漲0.1%、主動群益台灣強棒(00982A)僅平盤，主動野村臺灣優選(00980A)、主動安聯台灣高息(00984A)更呈現下跌。

廣告 廣告

法人分析，AI是確認的未來投資趨勢，未來成長性極具想像空間，目前投資人集中關注的台股主動式ETF，投資產業高度集中於電子硬體，且各檔ETF多有重複持股，因此容易出現齊漲齊跌現象。而00990A主要投資美股，選股範圍更廣，且沒有漲跌幅限制，更有利追求成長潛力。

而值得關注的是，主動元大AI新經濟(00990A)首次募集額度逼近200億上限，22日掛牌後連兩日奪下成交王寶座，顯見投資人對於AI投資的看好程度。

主動元大AI新經濟研究團隊表示，AI發展已不僅止於話題，美國政府近期宣布成立「美國科技部隊」、日本高市政府視AI為國家戰略發展，在國家政策推動下AI基礎建設呈現高速成長，醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

同時，AI產業變化快速，許多具備爆發力的新創公司或轉型企業，在初期可能因市值未達標或獲利尚不穩定，成為標普500指數等傳統指數的遺珠之憾，此時主動式ETF可突破此一限制，搶先進場布局，透過00990A投資人選擇一檔可不用再自行研究選股，即可全面掌握AI發展。

更多太報報導

台灣首家！統一投信攜公股銀 搶進家族辦公室業務 高貴不貴、合法合規成優勢

00757換股增Palantir! AI算力雙雄、雲端三王、終端三霸、防護雙盾牌全打包

台指期夜盤攻克兩萬八後再接再厲! 市值型ETF殺出重圍