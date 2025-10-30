台股輕取兩萬八大關新高 00982A價量齊揚登人氣王
台股29日在權值股領銜開高走高，台積電股價1505元衝高帶動下，大盤終場上漲 345.63點，漲幅1.23%，以 28294.74點作收，成功站上2萬8千點關卡，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察68檔原型台股ETF表現，其中以主動群益台灣強棒ETF(00982A)單日上漲2.49%表現居冠，展現出主動選股的強大優勢。
觀察成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名包括群益台灣強棒ETF(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、群益半導體收益(00927)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動野村台灣50(00985A)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦台50(006208)、保德信市值動能50(009803)、中信關鍵半導體(00891)都上榜。整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔，再以團隊績效來看，群益投信旗下台股ETF有三檔上榜表現最佳，富邦有兩檔上榜表現次之。
群益投信台股ETF研究團隊表示，台股高檔之際，有利主動選股操作創造績效，因為在多頭時期主動式台股ETF可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。接下來進入傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。不過，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，但中長期結構性成長題材仍未變。投資人可利用主動式台股ETF來參與台股未來上漲契機。
主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，台股在資金環境寬鬆、企業獲利上修與產業結構優化的背景下，長線多頭架構穩固。短線雖可能受國際事件影響而震盪，但整體趨勢仍由基本面支撐。操作上建議投資人維持「逢回偏多、不追高」策略，聚焦AI運算、雲端資料中心、高效電源、綠色能源與內需消費等具長期成長潛力的產業主題，採分批布局、穩健操作，以參與第四季高檔震盪中延續的多頭行情。
群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。
