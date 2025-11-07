台股近兩個月已漲4000點 投顧:回檔整理有利長線
〔記者王孟倫／台北報導〕「大盤連漲後開始休息，建議動作放緩」。展望近期台股，國內投顧法人表示，總結而言，AI趨勢雖然長線不變，但是短期估值調整，特別是近兩個月股市強勢進擊漲4000點，因此，大盤指數回檔整理，有利台股長線，而投資人習慣見跌就買，「應該放慢動作，等待更佳機會」。
回顧本週台股，指數一度衝上2萬8554點的新高，但在美股影響下出現明顯拉回，2萬8000點失守，一週加權指數跌581.94點，收27651.41點，大盤週跌2.06%，價量同步，市場在回檔時、量能急縮。
從台股走勢來看，永豐投顧表示，指數在高檔鈍化了近一個月，終於回檔降溫，這是自九月以來首次跌破月線。不過，成交金額迅速萎縮，僅只是「短線客」退場，未能影響整體籌碼安定。
在三大法人的資金動向方面，統計顯示，本週集中市場外資賣超1141.22億元、投信買超35.44億，自營商含避險賣超192.00億元，三大法人合計賣超1297.78億元。融資增加61.57億元，融資餘額3079.08億元；融券增加287張，融券餘額31萬2191張。
對此，永豐投顧分析，AI資金循環觀感出現變化，不利AI短期行情，美國科技股回檔，主要還是在市場對於AI的獲利要求逐漸提高，影響AI股的評價；過去，甲骨文(ORCL)因為OpenAI大訂單而大漲，如今，股價也回到原點值得留意。
投顧機構指出，投資人習慣「見跌就買」，不過，就目前態勢來看，建議應該放慢動作，來等待更佳機會；分析師預估，下週(11/10至11/14)大盤指數看27000點至28000點。
更多自由時報報導
月收1.6萬孝親費不夠花還情勒 75歲阿公遭斷金援悲劇了
LTN經濟通》打破中國稀土壟斷 西方全寄望它
63歲退休警為追夢淪「時薪200元兼職工」 不後悔原因曝
馬斯克再點名台灣 ! 傳特斯拉將建晶圓廠與晶片廠合作 背後「規劃」全說了
其他人也在看
台股回檔248點！高息ETF績效十強出列 法人這樣看
受美股下跌拖累，台股今天回檔248點，不過，跌幅小於鄰近的日韓股市，展望後市，法人仍認為短線漲多，難免高檔震盪，不過仍有中長多表現機會，即使11月可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。品觀點 ・ 17 小時前
智邦策略轉型 製造＋研發並進
網通設備大廠智邦新任總經理李訓德7日首度主持法說會，他指出，AI帶動的資料中心高速成長，將推動網路產業再迎來整整十年的重大變革。智邦未來十年的核心策略，將從過去以製造為主的模式，正式轉向「製造＋研發雙軸並進」。李訓德並強調，智邦將全面強化全球據點布局、人才網絡及跨國製造整合，以因應高速成長的AI運算需求。工商時報 ・ 12 小時前
【Joe’s華爾街脈動】勞動市場震撼彈動搖全球，AI漲勢在宏觀壓力下崩潰
美國裁員飆升與 AI 估值疑慮持續，觸發那斯達克四月來最差單週表現，迫使市場防禦性輪動，並終結台股十週連漲紀錄。 Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 7 日 美東時間 摘要 美股在劇烈波動的一週後收低，科鉅亨網 ・ 6 小時前
普發一萬放大術！超馬芭樂：雞排也行，但0052更香！「高檔轉弱」指標這樣看
[非凡新聞]普發一萬正式啟動，11月5日起開放登記，最快12日就會入袋，這筆錢到底應該用來「刺激消費」還是投資呢？怎麼做才能花出「超值感受」？理財達人超馬芭樂認為，選對標的「小籠包也能變成柏金包」，無腦首推0...非凡新聞 ・ 7 小時前
金價收復4,000美元
美國聯準會（Fed）可望繼續降息，加上政府持續關門使投資人對美國經濟前景感到憂心，進而推升需求，帶動國際金價7日盤中收復...聯合新聞網 ・ 8 小時前
紐約台灣食品展 台商因應關稅與漲價壓力
（中央社記者廖漢原紐約7日專電）「選擇台灣，經典糕餅茶飲節」今天在紐約登場，主辦機構希望美國華人能更認識台灣高品質糕點、飲料與飲食文化。美國台商在川普關稅壓力下進口貨櫃漲價，未來商品漲價也不可避免。中央社 ・ 9 小時前
〈熱門股〉尖點營運市況佳持續擴產 滾大量走高周漲8.44%
尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，到 10 月的營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技前三季財報稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元，股價收在 128.5 元，周漲 8.44%。鉅亨網 ・ 5 小時前
《各報要聞》15檔低基期轉機股 出運
【時報-台北電】市場擔憂AI估值過高，台美股市觀望情緒升溫，台股加權指數再陷月線保衛戰。隨第三季財報熱騰騰出爐，上市櫃公司面臨全面大體檢，相較於前波漲多股承受獲利調節賣壓，低基期轉機股收獲市場青睞目光，聯電、欣興、全新等15檔個股，今年來漲幅落後大盤，第三季獲利年季雙增、單周獲法人買盤進駐，有望挺身而出，助力台股下周收復月線大關。 法人分析，台美股市累計漲幅已大，市場對企業財報表現、法說會釋出展望要求拉高，隨上市櫃營收與財報進入密集公布期，基本面也成為個股強弱分野，財報優異可望激勵股價強勢大漲，若不如預期，則可能慘遭無情砍殺。 可以留意的是基本面有轉折，並逆勢獲得資金挹注的低基期股。華南投顧董事長呂仁傑指出，隨上市櫃營收財報陸續公布，市場短線關注焦點重回基本面，受惠匯率第三季來回歸平穩、新台幣擺脫升值壓力，加上AI需求助力個股業績表現提升，預期業績表現亮眼可期，有機會對盤勢形成重要支撐，績優股更有望扮演撐盤要角，力挺台股收復月線。 篩選今年來漲幅落後大盤、第三季獲利年季雙增，且單周獲法人買盤進駐之低基期轉機股，不僅坐擁股價基期偏低優勢，又有基本面撐腰，在台股震盪之際吸引資金進駐，包括聯時報資訊 ・ 6 小時前
中華電信ADR7日上漲0.51美元漲幅1.22%折台股131.63元
(中央社台北2025年11月 8日電)中華電信在NYSE掛牌ADR 以 42.40美元作收，上漲0.51美元，漲幅 1.22%。由於每單位中華電信 ADR相當於台股10股中華電信普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股中華電信每股為131.63元。最近10個交易日行情如下：中華電信 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 742.400.511.2231.045131.611/ 641.89-0.33-0.7830.950129.611/ 542.220.110.2630.954130.611/ 442.11-0.45-1.0630.906130.111/ 342.56-0.02-0.0530.838131.210/3142.58-0.08-0.1930.749130.910/3042.66-0.15-0.3530.715131.010/2942.81-0.59-1.3630.630131.110/2843.400.451.0530.626132.910/2742.95-0.37-0.8530.719131.9中央社財經 ・ 8 小時前
台積電ADR7日下跌2.74美元跌幅0.95%折台股1778.88元
(中央社台北2025年11月 8日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以286.50美元作收，下跌2.74美元，跌幅 0.95%。由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股台積電每股為 1778.88元。最近10個交易日行情如下：台積電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 7286.50-2.74-0.9531.0451778.811/ 6289.24-4.40-1.5030.9501790.411/ 5293.64-0.41-0.1430.9541817.811/ 4294.05-10.81-3.5530.9061817.511/ 3304.864.431.4730.8381880.210/31300.43-2.79-0.9230.7491847.510/30303.22-1.87-0.6130.7151862.610/29305.093.561.1830.6301868.910/28301.533.281.1030.6261846.910/27298.253.291.1230.71918中央社財經 ・ 8 小時前
黃仁勳出席台積電運動會 (圖)
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）與台積電董事長魏哲家（左）8日一同在新竹縣立體育場出席台積電年度運動會。中央社 ・ 8 小時前
漲多後宜謹慎 聯邦009804搭上台股成長契機
【記者柯安聰台北報導】主計總處上周五公布台灣第3季GDP年增率達7.64%，明顯高於主計總處原估的2.91%，主要動能來自出口擴張。法人表示AI伺服器與高階半導體需求持續強勁，帶動商品與服務輸出年增率...自立晚報 ・ 13 小時前
黃仁勳今將出席台積電運動會 與張忠謀、魏哲家同台
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（7）日搭機抵達台南，參訪台積電南科廠區，台積電董事長魏哲家南下接待，並招待黃仁勳前往...聯合新聞網 ・ 10 小時前
友達ADR7日上漲0.13美元漲幅3.50%折台股11.92元
(中央社台北2025年11月 8日電)友達光電在OTC US掛牌ADR以3.84美元作收，上漲0.13美元，漲幅 3.50%。由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股友達每股為 11.92元。最近10個交易日行情如下：友達 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 73.840.133.5031.04511.911/ 63.71-0.07-1.8530.95011.411/ 53.780.071.8930.95411.711/ 43.71-0.25-6.3130.90611.411/ 33.960.000.0030.83812.210/313.96-0.17-4.1230.74912.110/304.13-0.23-5.2830.71512.610/294.360.040.9330.63013.310/284.32-0.12-2.7030.62613.210/274.440.061.3730.71913.6中央社財經 ・ 8 小時前
黃仁勳四度訪台現身南科 參訪台積電三奈米廠與張忠謀同框可期
黃仁勳表示，此次回來鼓勵台積電的朋友，參訪台積電三奈米廠，將在台南待5個小時，隨後趕往台北，今天將參與台積電運動會。台積電運動會今在新竹縣立體育場登場，僅開放受邀媒體與內部員工參加，因台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬確定出席，黃仁勳在與台積電敲定先進製程訂單...CTWANT ・ 10 小時前
AI引爆企業裁員潮 台股起跌點開始？
大盤今天續跌，美股短線也走弱，科技廠加碼 AI，這代表 AI 趨勢沒退燒。但短線盤勢漲太快，估值過熱過高，加上美國政府關門，已創下最長紀錄。AI 巨頭舉債投資，損害現金流，法院可能判決，對等關稅違法，還有企業裁員人數激增。種種利空加起來，當前氣氛，股市確實具備修正的空間。 台股鉅亨網 ・ 7 小時前
聯電ADR7日上漲0.10美元漲幅1.37%折台股46.01元
(中央社台北2025年11月 8日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以7.41美元作收，上漲0.10美元，漲幅 1.37%。由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股，以11月 7日新台幣匯市收盤價31.045元計算，相當台股聯電每股為 46.01元。最近10個交易日行情如下：聯電 ADR 近十個交易日行情交易日收盤價漲跌漲跌幅%匯率折台股11/ 77.410.101.3731.04546.011/ 67.31-0.45-5.8030.95045.211/ 57.760.162.1130.95448.011/ 47.60-0.24-3.0630.90646.911/ 37.840.131.6930.83848.310/317.710.182.3930.74947.410/307.530.141.8930.71546.210/297.39-0.24-3.1530.63045.210/287.630.060.7930.62646.710/277.570.030.4030.71946.5中央社財經 ・ 8 小時前
外資賣股急匯出 台幣貶破31元
美國就業市場惡化，美股重挫拖累台股7日同步開低收低，新台幣兌美元匯率也由升轉貶，開盤後隨即開低走低，且午後貶幅擴大，應聲貶破31元整數大關，暌違半年再現31元。匯銀指出，短線外資持續賣股匯出、出口商有餘裕惜售，加上進口商緊張進場買匯，三因素之下將使新台幣續貶，下一步匯價預計先朝31.2元叩關。工商時報 ・ 12 小時前
熱門股－洋華 外資、自營商力挺
洋華（3622）7日在外資和自營商買盤帶動下，股價帶量大漲，終場大漲5.94％作收，收盤價58.9元，逼近前一波高點，成交量則是放大到1,984張。工商時報 ・ 12 小時前
熱門股－同泰 均線呈多頭排列
欣興轉投資軟板廠同泰（3321）延續近期強勢走勢，7日股價再度大漲，一度亮出漲停燈，終場收在22.25元，上漲9.34％，為8月2日以來波段新高，短中期均線呈現多頭排列。另從量價結構觀察，成交量放大至2,080張，為7月31日以來大量，追價力道明顯增強，且股價脫離前波整理區後一路推升。工商時報 ・ 12 小時前