台股連三日千點劇震 投資人怎因應？法人：把握台股ETF回檔契機

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台股10日收盤大跌千點，連續三日上演千點上下行情，投資人該如何因應？法人建議，投資人現階段，可以能因應市場主動靈活選股策略的台股ETF，或具有高息收保護的高息型ETF來布局。

不過，根據群益投信統計資料顯示，過去大盤單日盤中跌千點以上共有16次，後5日、後10日、後15日、後20日、後60日平均漲幅分別為3.98%、5.55%、7.20%、7.99%、20.08%，平均上漲機率也九成以上，大震盪後市平均表現來看都是正報酬，因此市場在短暫震盪後表現仍可期。

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主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政表示，目前支撐台股最重要的AI產業趨勢，不論從最上游的算力基建以至終端的軟體服務及個人硬體需求皆處高度成長狀態，台股目前僅是處在短期估值增速高於企業帳面價格增速的過度階段，整體趨勢並未改變或下修。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，台股長線多頭格局趨勢維持不變，整體而言，配息可為投資組合帶來穩定的收益，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，愛好高息的存股族投資人，可以多把握回檔之際逢低分批布局的投資契機。

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