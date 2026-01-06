台股連日創高！台積電竄上1705元帶動大盤站穩三萬大關...收在30576.3點

台積電昨日飆漲至1670元再創天價，帶動台股站上三萬大關，收在歷史新高30105點，今（6日）雖開盤跳空跌171.39點，不過在矽晶圓、電子類股拉漲下，指數回升，最後台積電再噴1705元新高，指數終場上漲471.26點，收30576.3點，連日突破歷史紀錄。

台積電近期漲勢洶洶，昨日終場漲85元，收在歷史新高1670元；今日再漲35元，不斷打破新高紀錄，來到1705元，此波同樣再次帶動大盤上升，台股剛攀至三萬點，今終場再上拉471.26點，站穩三萬點。

前五大成交額分別為，第一名台積電漲35元，1705元，成交額782.38億；第二名華邦電上漲8.5元，收104元，成交額402.65億；第三名南亞科收在228.5元，成交額342.84億元；第四名群創則是漲停到21.85元作收，成交額220.82億元；第五名的力積電同樣漲停至47.75元作收，成交額205.54億元。

(圖片來源：三立新聞網)

