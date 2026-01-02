台股連3年漲破20%，2026能延續？專家點名最具潛力的「2類股票」

台股今（2）日開紅盤，指數以上漲53.08點、29016.68點開出，指數續走高，大漲逾200點，來到29167.96點，創新高。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，台股在連續3年每年漲幅都超過20%情況下，今年中小型股及低基期個股表現有望勝出。

蔡明彰在個人YT指出，自GPT問世以來的2023至2025年，台股創下史上最強3年。2023年，在AI熱潮帶動下，台股集中市場大漲26.7%；2024年漲28.47%，原以為去（2025）年漲幅會縮小，但仍然大漲25.7%，這3年台股的漲幅都超過了20%，最主要是台積電的帶動，台積電光是2025年就狂漲了45.54%，當然帶動了集中市場，但相對的，以中小型股為主的櫃買指數，2025年僅漲7.97%，相對的漲幅落後。

廣告 廣告

蔡明彰提醒投資人，加權指數目前月線的K值嚴重地超買達到94%，去年年初來到將近90%的超買，結果碰上了2個利空：一個是中國Deepseek出來打壓了以輝達為首的AI股票；另外一個就是美國總統川普的對等關稅，所以有可能在2026年第1季的時間，會出現修正態勢。

蔡明彰指出，去年中國Deepseek（見圖）出來打壓了以輝達為首的AI股票。（資料照，美聯社）

蔡明彰列出1月關鍵事件：CES展、台積電法說、FOMC會議

蔡明彰指出，1月有幾件重要事件值得關注，除了例行發布的經濟數據，如非農就業報告與物價之外，最關鍵的3件大事分別是：1月6日CES展（消費性電子展）：大家還是聚焦輝達這些AI股的表現。1月15日台積電法說：不用講，台積電法說公告出去年第4季的業績，一定好到不行，但也有可能提前反應，高檔也湧現了法說會前後的賣壓。1月29日FOMC（聯邦公開市場委員會）：這是今年第一場的聯準會利率決策。

蔡明彰透露，一般認為聯準會在川普的影響下，將更激進降息，市場預期今年聯準會有2次降息，第一次會在4月、第二次是9月，但聯準會內部官員顯然更為謹慎，要看到經濟數據再做決定，所以點陣圖顯示，2026年全年僅有1次降息。但是變數很多，川普有可能任命更多的理事，5月份鮑爾離職之後會有一個新的聯準會主席。

蔡明彰提到，上周，美國初領失業救濟金減少了1.6萬人，來到19.9萬人，低於預期的21.8萬人，使得元月降息的機率很低，所以1月29日降息的機率，目前只有13.8%，就是因為降息機率降低，所以看到標普500跟納斯達克罕見的連跌4天，所以相對台北股市是非常強的。

今年5月 現任聯準會主席鮑爾任期屆滿。（資料照，美聯社）

貨櫃三雄今年可望有好表現？

話鋒一轉，蔡明彰表示，今年有可能在台股連續3年都漲20%以後，中小型股跟低基期的股票會在2026年勝出。舉一個低基期的股票，就是運輸類股、航運類股，今年的農曆年是在2月17日，所以1月份開始，貨櫃在爆一個搶運潮，運價大漲，北美線漲了30%，歐洲線更是大漲40%，這時候低基期的貨櫃輪，貨櫃三雄（長榮、陽明、萬海）可望有表現。

更多風傳媒報導

