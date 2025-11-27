台股連4漲！站上27554點 法人點名這些類股與主題

美股連四漲，也帶動台股今天上漲144點，收在27554點，連續第四天上漲。展望後市，法人圈依舊偏多看待，認為市場焦點開始轉向企業2026年營運展望，看好半導體(半導體廠務/IC設計)、AI供應鏈(組裝/散熱)，高殖利率成長股，以及AI能源概念ETF；傳產股則著墨低基期且營運轉佳族群、以及金融類股等。

統一投信表示，投資人可採取「主動式ETF+高息基金」的雙線配置策略，以主動統一台股增長ETF(00981A)，來掌握趨勢輪動，搭配統一台灣高息優選基金，擁有現金流特色，打造進可攻退可守的資產護城河。

新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌表示，AI是這輪美股多頭行情的核心引擎，推動AI基建浪潮，帶領企業資本支出大增與獲利大幅擴張，但龐大的能源需求，與電力供應問題也随之浮現，首當其衝的是美國老舊電網，早已不堪負荷，以及接踵到來的電力荒，催生2026年起上兆美元級別的投資賽道興起，包括燃氣渦輪機、儲能、核電、電網升級、與算力等基礎設施等，帶動美國電力基建相關投資板塊當紅。

劉恆誌預估，美國AI耗電潮將率先改寫能源產業版圖，帶動美數據中心自建電廠增加，今年美國科技巨頭中，包括Meta、微軟、蘋果等業者，也都有意進入電力市場，尤其是Facebook母公司的Meta，更希望聯邦政府批准，未來能進入電力交易業，等於除自建電廠、購買電力並簽訂長期電力合約外，科技巨頭的能源賽道也將進入批發電力市場上，轉售部分電力來降低風險。

劉恆誌強調，電力設備的超級週期才剛開始，尤其是目前美國電網逾1/3設備服役超過30年，但真正汰舊換新，只占總需求約25%不到，顯示目前美國電網升級潮仍未全面啟動，一旦更替需求加速釋放，未來美國電力基建相關供應鏈產業長期緊繃恐成常態，鎖定具AI能源概念的美國電力基建ETF，未來數年成長後勢仍大有可為，值得投資人中長期參與。

海外電力能源相關ETF近期買氣大增，包括新光美國電力基建(009805)、富邦ESG綠色電力(00920)、FT潔淨能源(00899)，第四季以來受益人數成長逾雙位數表現。

群益投信台股研究團隊表示，雖然今年來，台灣科技類股漲幅表現佳，投資人難免會居高思危，不過，觀察台灣科技股、美國NASDAQ科技、MSCI全球科技股三大指數的本益比與明年EPS年增率預估表現，台灣科技股目前本益比23.9倍，遠不及美國NASDAQ科技31.4倍、MSCI全球科技股31倍，台灣科技股目前估值相對合理。

再以明年獲利預估來看，台灣科技股仍有逾二成的成長空間，獲利成長態勢強勁，更彰顯台灣科技的投資價值，因此，建議投資人在2026年的投資一定要有台灣科技創新題材標的。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣。觀察目前台灣出口產品逐漸轉向高技術、高毛利的半導體、高階電子零組件等高附加價值領域，台灣科技產業鏈轉骨，台股科技股也將同步啟航。

陳朝政指出，後續來看，美科技巨頭續添資本支出，有利台灣供應鏈明確的實質訂單驅動。建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心，如先進製程、HBM、光通訊、高階CCL、散熱、電源。

