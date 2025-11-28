台股連5漲！股王信驊漲停創7315元紀錄 外資青睞ETF出列

美股昨天休市，不過台股今天依舊發動攻勢，截至發稿為止，上漲近2百點，是連續五天上漲。同樣讓投資人驚喜的是，股王信驊今天攻上漲停，創下7315元的台股新紀錄。

法人盤點本周外資在ETF的買超動作，主要集中在息收型產品，買超前15強中，有10檔為債券ETF，特別是非投資等級債券、長天期公債等；股票ETF則以高股息ETF、主動式ETF及不動產ETF較熱門。

這些獲得外資青睞的ETF，包括群益ESG投等債20+(00937B)、復華富時不動產(00712)、第一金優選非投債(00981B)、國泰20年美債(00687B)，及元大美債20年(00679B)等。

另外，群益台灣精選高息（00919）、主動統一全球創新（00988A）也都榜上有名。

00981B第一金優選非投債ETF經理心王心妤說，受到聯準會紐約分會總裁威廉斯對貨幣政策傾向寬鬆談話，加上美國聯準會新主席人選可望出爐，令市場對美國12月降息預期再次大幅升溫，一旦再度降息將有利於債券價格表現，投資人宜提前卡位降息行情。

國泰台灣科技龍頭（00881）基金經理人蘇鼎宇表示，台灣硬體供應鏈、IC設計、代工、伺服器組裝、電源供應、散熱等關鍵零組件都將受惠，00881憑藉高度涵蓋台灣半導體與AI伺服器龍頭的優勢，不僅持有台積電，更完整布局聯發科、廣達與智邦等關鍵個股，有望展現強勁爆發力與產業代表性。

蘇鼎宇說，Google的TPU採用ASIC（特定應用積體電路）架構，針對AI運算進行專門優化，具備專一性與高效率；相較而言，GPU則是主打通用性與平行處理能力。TPU的崛起，象徵AI運算邁入GPU、ASIC戰國時代。

蘇鼎宇說，以00881重要成分股為例，在晶片設計端，聯發科憑藉高速運算與通訊晶片的技術累積，成功切入ASIC設計服務新藍海，並成為Google等國際巨頭在AI ASIC上的關鍵技術夥伴，開創高毛利成長曲線，進一步拓寬台灣IC設計業的護城河；在硬體實現端，廣達作為主要ODM代工廠，與Google合作多年，直接受惠由Gemini 3帶動的硬體升級；而TPU要跑得快，晶片間資料傳輸速度是成敗關鍵，智邦身為高階網路交換器龍頭，能滿足TPU叢集（TPU Pods）對超低延遲與超高頻寬的嚴苛要求。

展望未來，蘇鼎宇表示，無論最終由GPU或TPU取得階段性領先，都將推動AI市場全面擴張，如同智慧型手機時代iOS與Android的競爭，最終促使整體需求更旺盛。目前的競爭正加速AI運算、模型訓練與晶片研發，為科技生態帶來結構性成長。對希望參與這場科技盛宴的投資人而言，與其押注單一技術或公司，不如採取一籃子持有策略，透過涵蓋具研發資本與技術護城河的科技龍頭 ETF如00881，有望搭上AI時代的長線成長列車。

主動式台股ETF人氣持續暢旺，根據CMONEY最新統計顯示，目前市場上5檔主動式台股ETF，受益人與規模表現雙雙創下新高，受益人來到41萬4612人，連續第6周創下歷史新高，規模也來到785.9億，挑戰千億大關。

12月即將募集的主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，台灣作為全球AI浪潮的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣。台廠AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，建議投資策略轉為「選股不選市」，以AI長線需求確定性最高的族群為核心。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，大盤大漲大跌後，目前技術面來看，下檔支撐依序為60日均線、半年線以及15倍本益比，預期年底前將維持大箱型區間震盪；操作建議反彈不追高、逢拉回分批承接具實質AI訂單的優質個股。

