台股週五強彈逾千點 週線仍收黑

【記者柯安聰台北報導】美伊戰爭再傳曙光的激勵之下，週五（6/12）台股出現大幅反彈，大漲1019.58點，漲幅2.36%，指數收在44169.04點；不過本週台股週線收黑，下跌901.9點，週跌幅2%，平均日均量1.26兆元。



本週3大法人再度出現僅有投信站在買方，連續第8週買超749.37億元，外資單週大舉賣超2862.48億元，自營商同步減碼998.48億元，3大法人合計賣超3111.58億元。



玉山市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，儘管貨幣政策不確定性帶來短期利率波動，導致台股近期盤中不時出現逾千點的震盪幅度，然當前全球總體環境仍具高度韌性，預料後續景氣擴張動能將具慣性，疊加財政政策支撐及AI所帶動的企業獲利上修支撐，構成股市多頭格局的堅實基礎，特別是台股在AI基建需求的強勢趨動下，結構性成長趨勢依然明確，中長期基本面動能無虞。



楊立楷分析，對於台廠供應鏈而言，先進製程與封測仍為核心受惠族群，此外如ODM、液冷散熱、高壓直流電源、高階PCB/CCL、矽光子及CPO等高速網通零組件等相關族群亦將持續受惠，整體產業結構性成長動能明確。



楊立楷表示，綜觀來看，台股整體基本面條件仍偏正面，惟觀察外資台指期淨空單水準持續維持在6萬口之上，顯示外資整體操作心態漸趨謹慎，若後續外資無大舉空單回補，單靠本土買盤，短線而言台股上漲空間恐相對受限。



針對台股投資策略，楊立楷認為，隨著台股即將進入除權息旺季，近期台股高股息族群表現持續升溫，但也須留意台股進入高檔震盪與類股輪動加速之時期，操作宜保留資金彈性，建議採取分批佈局策略，或適度提升低基期與價值型類股配置。（自立電子報2026/6/12）