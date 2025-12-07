台股週報》三大法人聯手 挑戰飛越28K
上週台北股市收在27,980.89點，週漲354點，連2週上漲。本週加權指數可望飛越「28K」，進一步挑戰前波的歷史高點28,554點。
台股本週重頭戲是上市櫃公司進入11月營收發布高峰期；緊接著美FOMC在台灣時間12月11日凌晨3點將發布利率決策，外界預估再次降息機率很高，有利資金行情。而AI指標股甲骨文、博通等重量級公司本週陸續發布財報，也是聚焦重點。
12月首週三大法人全數站在買方，寫下8月以來首見。上週外資買超526.65億元，投信與自營商雙雙連續第2週各買超92.53億元、120.71億元，三大法人週買超合計739.89億元，成為推升大盤的重要力量。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今(2025)年11月指數走跌2.15%；在歷史數據中，11、12月連續2個月大盤走跌僅發生過2次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機。目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面暢旺無虞，可預期台股至年底前仍有表現空間。
廖炳焜表示，全球市場多項利多正推升台股。美股第3季財報普遍優於預期，科技產業獲利大幅上修，年增率達30.1%。2025、2026年科技業盈餘同步上修至24.6%與26.6%，反映AI與資料中心需求強勁。然而12月聯準會降息機率升高，資金環境更為寬鬆，有助提升整體股市評價。
綜合利多因素，廖炳焜認為，台股企業獲利可望持續上調，在關稅底定、匯率穩定、降息預期等環境下，不僅多頭結構可望維持，評價也有望同步提升。若以17至19倍本益比推估，台股年底前仍有機會再創新高，而進入2026年更具挑戰高指數的條件。
