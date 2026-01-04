台股週報／台股指數創高族群卻失衡 老手開始嗅到不安氣氛！

財經中心／余國棟報導

市場除了關注美國政策動向外，川普「對等關稅」相關司法結果與後續變化，也可能再度成為干擾因子。分析人士指出，現階段宜保持冷靜，避免追高，等待籌碼與股價沉澱後再行布局，本週指數區間可先觀察28,500點至29,900點之間的整理與換手情況。（示意圖／PIXABAY）

台股上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。

從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，且已明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。推動指數持續走高的核心動能仍集中在權值王台積電，不過值得留意的是，台積電近期走勢與美國AI指標股輝達出現分歧，市場解讀，部分法人可能偏向短線回補台積電部位，帶動指數創高，但後續是否具備延續性，仍有待觀察國際股市與資金動向變化。

國際市場方面，近期氛圍相對膠著。美國股市受聯邦公開市場委員會（FOMC）政策態度影響，市場對是否進一步降息出現分歧，鷹鴿兩派各有立場，導致美股走勢反覆震盪，投資人觀望氣氛升高。另一方面，日本央行結束零利率政策的態度相對堅定，未來金融市場如何消化資金成本上升的壓力，也成為牽動亞股的重要變數。

電子股仍是撐盤主力，其中半導體類股單週大漲5.1%，台積電股價一度逼近1,600元整數關卡，對指數貢獻度居高不下。記憶體族群表現更為亮眼，南亞科單週上漲9.5%，華邦電漲幅高達18.7%，在AI與庫存循環題材加持下，成為資金追逐焦點。光電類股則是表現最強勢的族群之一，指數上漲6.8%，其中大立光單一檔個股就對大盤形成明顯拉抬，股價單週上漲8.4%，展現高價股的指標效應。相較之下，電腦及周邊族群表現穩健，但先前漲多的PCB族群出現回檔整理，金像電單週下跌7.8%，反倒是被動元件的國巨逆勢上漲7.6%，顯示資金開始轉向尋找相對低基期標的。

集中市場上週外資大舉買超254.81億元，自營商（含避險）買超169.02億元，不過投信反手賣超124.80億元，呈現「外資回補、投信調節」的結構，三大法人合計仍買超299.04億元，對盤勢形成支撐。融資餘額增加30.72億元至3,434.10億元，顯示散戶追價力道同步升溫；融券則增加8,168張，市場避險與反向布局並存。

櫃買市場方面，外資小幅賣超14.75億元，但投信買超77.48億元，自營商含避險買超64.77億元，三大法人合計買超127.50億元，資金重心偏向中小型股。OTC融資餘額增加21.51億元至1,175.24億元，融券則減少1,614張，反映短線偏多氣氛仍在延續。

台股在AI長線趨勢未變的前提下，永豐投顧認為，短線因漲幅過快、指數遠離季線，波動風險同步升高。市場除了關注美國政策動向外，川普「對等關稅」相關司法結果與後續變化，也可能再度成為干擾因子。分析人士指出，現階段宜保持冷靜，避免追高，等待籌碼與股價沉澱後再行布局，本週指數區間可先觀察28,500點至29,900點之間的整理與換手情況。

