台股週報》外資大逃殺 金融股成避風港
台北股市上週重挫962.56點，加權指數收在26,434.94點，週線3連黑，11月以來已跌掉1,798點，反映市場對AI估值過高的疑慮，以及市場對美國聯準會(FED)12月降息機率下滑的焦慮。
外資上週在集中市場大賣台股1,454億元，已是連7週賣超，而投信也連2週撤離，合計三大法人上週賣超2,075.32億元，內外資資金連袂出走，是造成台股大盤重挫的主因。
上週三大法人賣超華邦電14.38萬張；友達遭賣8.76萬張，其餘還有中鋼、鴻海、華新等個股。至於買超的部分，南亞獲買超4.62萬張居冠，第二名三商壽的3.8萬張，其餘為元大金、永豐金、玉山金等，可看出金融股成為資金避風港。
針對近期台股大舉回檔修正，市場震盪劇烈，安聯台灣高息成長主動式ETF(00984A)經理人施政廷指出，隨著台股本淨比來到歷史高點，波動幅度一定會拉大。在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，切勿將全部資產集中在特定單一產業，在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。
安聯投信台股團隊認為，短期雖可能因個股先前急漲而出現較大震盪，但將是逢低買進具長期基本面優質個股的機會。在選股策略上，由於AI大趨勢加持，台股盤勢仍可望再創新局。
安聯投信台股團隊表示，持續看好AI、雲端伺服器、高速傳輸、規格升級等長期成長趨勢，科技布局AI/雲端伺服器、IPASIC、先進/特殊製程、先進封測、高階PCB、銅箔、玻布、記憶體相關族群。
在傳產方面，原物料及油價中長期與全球景氣連動性高，須注意中美貿易關係是否實質改善、美國通膨狀況及地緣政治戰爭是否結束，都將影響全球景氣，進而波及原物料報價走勢。
