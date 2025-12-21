台股週報》外資放耶誕長假 掃貨金融股備糧
上週台北股市以27,696.35點作收，單週重跌501.67點，跌幅1.78%。展望本週，在外資陸續進入聖誕假期下，台股賣壓趨緩，可望呈現量縮震盪盤堅、類股輪動格局。
外資上週大舉賣超台股1,709.68億元，為今(2025)年單週賣超金額第2高，而本土法人則雙雙站在買方，投信買超104億元，自營商買超70億元，三大法人合計賣超1,533.31億元。
上週外資狂砍元大台灣50(0050)，大賣高達22.8萬張。而買超超過10萬張的有第一金22.4萬張、聯電19.7萬張、中信金11.4萬張、國泰金10.8萬張，可以看出外資大舉掃貨金融股。
PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉分析，隨著外資交投轉趨清淡，大盤持續維持於季線之上，搭配國內外利多因子，如美股科技指標股續揚；美國11月CPI數據低於預期，提振市場情緒；晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米；聖誕行情啟動等，今年底前指數仍有表現空間。
郭明玉進一步指出，市場看升明(2026)年AI晶片供應鏈，主要受惠GPU與ASIC雙引擎成長，展望輝達需求強勁，提升晶圓龍頭大廠CoWoS產能，2026年將增至125kwpm，GPU分配達800k wafers，有助於推動AI伺服器與高階GPU市場，帶動供應鏈受惠封測與材料需求成長。
在ASIC方面，郭明玉認為，受惠Google TPU與AWS Trainium需求大增，包括博通、IC設計大廠獲得晶圓龍頭大廠擴產支持，進一步推動ASIC設計服務與測試供應鏈高速成長，提升3奈米製程與HBM需求。
尤其自Gemini3推出後廣受市場好評，Gemini App使用量在8月至11月大幅成長，月活躍用戶擴增30%至3.46億，週活躍用戶更是暴增52%；相比之下，ChatGPT同期僅增5%。且Gemini桌面訪問量更翻倍，顯示市場接受度強。
郭明玉指出，不同AI模型擁有不同優勢，Gemini 3強化搜尋平台AI Overview，保持查詢市占率，Anthropic推出Claude Opus 4.5強化編碼與代理能力，OpenAI持續迭代ChatGPT以維持領先地位，眼見AI市場競爭加劇，產品差異化與生態系整合將成為關鍵。
市場看好台股明年在AI加持下仍有創高契機，郭明玉建議，投資主軸仍可持續聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊等，另外非電族群可留意特用化學、軍工、機械零組件、金融保險。
