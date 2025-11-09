台股週報》外資獲利砍殺 短期均線全失守

台北股市11月首週出師不利，單週下跌581點，以27,651.41點作收，失守28,000點、5日、10日及月線。展望本週，關注上市櫃公司10月營收概況及第3季財報。

上週外資天天賣超，5個交易日合計賣超1,141億元，自營商單週也賣超192億元，只有投信由賣轉買，小幅買超35.41億元，合計三大法人大舉砍殺1,297.81億元。其中，友達9.53萬張出脫最多，其次是中鋼5.97萬張，神達、玉山金、華航都在賣超之列。而買超第一名為永豐金，買超5.63萬張；第二名旺宏4.82萬張，其餘則有彰銀、聯電、華邦電等。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股受美股AI龍頭下跌影響，加上短線漲多、季線正乖離過大牽引，大盤出現高檔震盪走勢。不過整體而言，台股有AI題材面與供應鏈實質獲利的挹注，以及台經院上修今(2025)年經濟成長率、MSCI調高台股權重等利多，且近期出現科技與非電族群良性輪動，有助於台股中長多表現。

廖炳焜分析，從國際AI巨頭的動作可預見AI成長趨勢愈發鮮明，包括OpenAI的兆元計畫，將全球科技巨頭綁成生命共同體、美國4大雲端服務供應商均上修明(2026)年資本支出展望，對於擁有完整AI供應鏈的台股而言為良好利多。

從台灣經濟數據也可看到此現象，廖炳焜認為，AI產業帶動台灣出口強勁，主計總處第3季GDP概估為7.64%，較8月估計大幅提高4.73%，2025年全年GDP成長率至少5%起跳，因此即使11月盤勢可能出現獲利了結賣壓機會，但預期回檔不致過深，反是長線投資人擇機布局機會點。

針對近期股價表現亮眼的記憶體，廖炳焜表示，受益於國際大廠減少DDR4產品生產、或結束部分產品，DDR4現貨價自9月開始再度出現明顯漲幅，帶動第4季合約價跟進調漲，考量DRAM產能持續受到排擠，以及下游需求轉換至DDR5速度較預期慢，供給端吃緊可望延續至明年上半年。

