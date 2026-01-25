台股週報》外資腳底抹油 慎防登高回檔
台北股市上週再寫歷史新高，收在31,961.51點，一週上漲552.81點，週線連5紅。儘管台股強勢揚升，但三大法人全站在賣方，法人認為，短線漲多，三大法人已提早腳底抹油，大盤慎防高檔震盪回檔。
上週三大法人皆以賣超收場，為去(2025)年11月24日當週以來首見。其中外資賣超338.6億元，投信賣超420.95億元，為連續第5週減持，而自營商則中斷連9買，轉為賣超台股120.63億元，三大法人合計賣超880.18億元。
觀察外資上週操作，友達、群創、元大台灣50、緯創都被倒貨超過10萬張。而買超部分，依序為聯電9.5萬張、台玻9.2萬張、長榮航7.4萬張、華航6.4萬張、凱基金4.5萬張。
展望後市，PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉認為，受惠於AI科技權值股龍頭股法說釋出好消息，以及美台協議等利多輪番推升，台股開年以來大漲近3,000點，不到1個月即揚升超過1成。伴隨量能同步放大，強勢族群輪漲，帶動多頭行情強勢上攻，馬年紅包行情暢旺。
郭明玉進一步指出，整體而言，今(2026)年開年以來的這波多頭走勢，未見轉折跡象，惟須留意隨融資餘額創新高，且短線大漲後，加權指數可能出現高檔震盪，下檔支撐觀察10日均線。
針對近期熱門族群表現，郭明玉分析，記憶體產業在歷經長時間的庫存調整與價格修正後，已逐步邁入結構性改善階段。隨著AI伺服器、高效能運算(HPC)需求成長，對高頻寬記憶體(HBM)與先進DRAM、NAND的需求明顯提升，記憶體不再僅是傳統景氣循環產業，而是逐步與先進製程形成互補關係。若晶圓龍頭大廠先進製程投資持續擴大，勢必同步帶動高階記憶體需求，兩大族群連動性將成為左右2026年大盤表現的核心關鍵。
本週觀察重點，郭明玉表示，全球持續聚焦FOMC利率決策會議，以及美國超級財報週，目前市場預期利率將維持不變。另外，重量級科技龍頭包括艾司摩爾、IBM、微軟、Meta、特斯拉、蘋果等將陸續公布財報，屆時除了財報數據外，這些龍頭公司的市場展望也是產業前景的重要風向球，持續牽動台廠供應鏈投資情緒與股價表現。
