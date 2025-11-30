台股週報》多頭強勢回神 作帳行情啟動

11月的台北股市在國際變數牽動下震盪幅度不小，但反倒提供了換股與布局契機。上週大盤連5天收紅，不僅重返短中期均線，也重新站回2萬7千點的整數關卡，市場氣氛明顯回溫。台股加權指數單週大漲1,191.54點，收在27,626.48點。法人表示，AI需求未歇、業績題材股亮眼，年底作帳與旺季行情同步啟動，預估台股重回震盪盤堅走勢。

上週三大法人土洋各自選邊站，外資上週賣超172.11億元，已連續第8週減碼台股；投信與自營商則是連袂買超台股，分別回補217.61億元、173.54億元，三大法人合計買超219.04億元。

廣告 廣告

觀察上週外資操作，在賣超部分，富邦金單週被倒出逾10萬張，元大台灣50(0050)也遭外資大砍近5萬張，並同步調節台新金、第一金與鴻海等，顯示外資上週降低權值曝險的策略取向。而買超則以欣興、聯電、凱基金、大聯大、中信金居前5名，可看出外資資金回頭加碼具產業景氣循環性、具配息與穩健體質的企業，呈現「低基期＋高現金流」的防禦式布局。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，上週大盤在美股激勵之下再度回神，成功收復所有均線，配合集團股及業績題材股強勢表態，年底作帳行情與旺季行情再度啟動。

廖炳焜進一步分析，目前市場對於聯準會12月降息預期回升至8成，帶動整體投資氣氛好轉，配合美股反彈激勵台股轉強，有利於強勢族群輪動，整體技術面有利多方走勢，惟成交量仍須適時放大，預期指數呈現震盪盤堅走勢。

看好台股至今(2025)年底前仍有表現空間，廖炳焜建議，投資策略選股不選市，布局跌深題材股及長線趨勢股。科技族群以AI供應鏈、晶圓代工廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機、AR/VR眼鏡等為主力，傳產方面則觀察生技、特化、重電為選股重點。

原文出處

延伸閱讀