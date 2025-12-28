台股週報／指數逼近歷史高！AI再度接棒主流 守穩季線周線續強

財經中心／余國棟報導

台股上週延續反彈走勢，指數在季線支撐下強勢上攻，一週大漲859.67點，漲幅達3.10%，收在28,556.02點，盤中一度逼近28,600點整數關卡，距離再創新高僅差臨門一腳。（示意圖／PIXABAY）

台股上週延續反彈走勢，指數在季線支撐下強勢上攻，一週大漲859.67點，漲幅達3.10%，收在28,556.02點，盤中一度逼近28,600點整數關卡，距離再創新高僅差臨門一腳。不過，與指數創高形成對比的是成交量明顯降溫，法人參與度偏低，單日均量大致維持在4,000億元上下，顯示本波行情主要由本土資金與散戶推動。

相較集中市場，上櫃市場表現同樣亮眼但力道稍弱，上櫃指數一週上漲8.86點，漲幅3.37%，收在271.50點，雖尚未突破前高，但中小型股買氣持續升溫，成為盤面重要支撐。整體來看，台股在法人賣壓暫歇後，指數迅速由季線向上反彈，走勢回歸多頭結構，市場氣氛明顯回暖。

廣告 廣告

從國際股市觀察，市場焦點仍圍繞在AI產業龍頭輝達身上。輝達股價回到接近190美元水準，顯示先前修正偏向高檔整理而非趨勢反轉；同時，公司持續推動併購布局，強化技術護城河，也回應市場對於降低成本、提升專用型晶片效率的期待，進一步鞏固AI產業長線發展方向。

上週呈現輪動格局，類股表現方面，其中電纜族群因銅價創高而脫穎而出，華新單週大漲11.9%，成為族群領頭羊。光電族群表現次之，大立光股價回落至2,000元附近後，公司啟動庫藏股計畫，激勵股價強彈15.8%。半導體族群也重新獲得市場青睞，台積電在法人賣壓減輕後站回1,500元關卡，一週上漲5.6%；記憶體族群同步轉強，南亞科上漲8.3%、華邦電上漲7.3%，顯示市場資金開始回補評價偏低標的。電子零組件方面，PCB族群表現亮眼，金像電、台燿單週漲幅分別達14.6%與16.6%。

集中市場上週外資買超190.17億元，投信賣超68.67億元，自營商（含避險）大舉買超403.50億元，三大法人合計買超525.00億元。融資餘額增加55.94億元至3,389.03億元，融券則減少11,750張，顯示市場追價意願升溫，但仍以散戶為主要動能來源。上櫃市場部分，外資買超225億元，自營商含避險買超42億元，三大法人合計買超264億元，融資與融券同步增加，反映短線交易熱度上升。

展望本週盤勢，永豐投顧認為，市場普遍認為AI仍是最明確的主流方向，隨著法人跨年度資金調整結束，年後回流效應可望逐步顯現，為指數再攻高點提供動能。不過，在市場氣氛偏熱、指數逼近高檔之際，投資人操作上仍宜保持冷靜，短線漲多個股可適度調節，等待震盪整理後再行布局。整體而言，台股守穩季線、趨勢未變，本週指數區間預估落在28,300點至29,000點之間，行情仍以高檔震盪、類股輪動為主。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股一週狂噴860點！市值暴增近3兆 它暴漲近8%稱王

換房、教育金、退休一次顧 它擁3大亮點中年焦慮不再！

它一檔包辦AI未來 上市募集200億還能上車嗎？

心臟病去年奪走2.3萬人！靠它四大心臟手術補助 搶救中壯年

