台股週報》月線飆逾2400點 Q4多方利多支持

台股上週收在28,233.35點，單週上漲701.09點、10月大漲2,412.81點，創史上單月第二大漲點，不僅週線連5紅，月線更是連6收紅，站穩2萬8千點之上，不過指數漲多乖離率較大，短線震盪恐加大。本週除關注超微、高通等科技股財報外，更聚焦在MSCI季度調整及台積電運動會中的高層展望談話。

10月大盤激升超過9%，但外資卻是單月賣超991.27億元，以賣超友達22.25萬張最多，其餘包括玉山金、中鋼、仁寶、華航等。至於買超部分，聯電高居外資買超個股冠軍，合計獲買超24.53萬張，其次有凱基金21.75萬張、鴻海14.41萬張，台新新光金、日月光投控、永豐金、華邦電等也都在外資買超之列。

廣告 廣告

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，AI相關主題、資本支出及產業展望正向，仍是擔綱近期台股攻堅要角。10月指數創高後進入震盪期，月季線多頭架構不變，指數仍有機會挑戰3萬點，短線預計在27,100~27,900點區間震盪。後續市場焦點將回到11月法人作帳與AI伺服器供應鏈財報，操作建議保持靈活。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠10月強勢飆漲近15%，股價站上1,500元大關，激勵台股10月同步大漲，不僅站上28,000點大關，加權指數持續改寫歷史新高，大盤也維持5日均線之上。

展望11月，郭明玉分析，在部分美國科技大廠繳出亮眼財報、川習會帶來良好結果、輝達GTC大會釋出利多、第4季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利於台股持續保持多頭態勢。惟須留意因技術面短線出現正乖離大，若市場出現不如預期的消息，則出現行情波動的可能性上升，預料大盤將呈現高檔盤堅向上。

安聯投信台股團隊認為，時序跨入第4季中場，市場仍聚焦在美中貿易、聯準會利率政策、AI、雲端相關主題、財報表現、資本支出與產業展望；近期市場持續消化聯準會鷹派訊息、美中貿易進展，以及「七巨頭」最新財報表現參差等多重因素。

原文出處

延伸閱讀