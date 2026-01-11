台股週報》破三萬短線震盪 紅包行情可期待

台股上週在跨大步攻上3萬點後出現震盪，終場在30,288.96點，守住5日均線，單週大漲939.15點，週線連3紅。法人指出，歷史上台股元月行情上漲機率高，不過在大漲創高後，短線上面對技術指標鈍化，指數和月線乖離率也加速擴大，波動難免劇烈。

上週三大法人合計賣超446.86億元，僅有自營商站在買方，連續第7週買超188.99億元，而外資與投信雙雙站在調節方，外資賣超418.69億元，投信連續3週減持217.16億元。

外資上週在賣超部分，以友達遭倒貨9.9萬張最多，玉山金、台積電、鴻海、群創都在外資賣超之列，可見外資棄守電子金融權值股，尤其狙擊面板雙虎。至於買超部分，以聯電18.9萬張居冠，其餘還有南亞、華新、元大金、台塑等。

安聯投信台股團隊表示，隨著2026年開年，可關注包括1月營收即將公布、部分企業先行公布自結財報數據，以及部分重要企業法說登場，其企業資本支出與展望等訊息。另外電子業年初會有更多產能建置計畫相繼公布，也值得多加留意。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，晶圓龍頭大廠1月15日將召開法說會，市場普遍樂觀，2奈米製程已於2025年第4季如期量產，並首度導入GAA奈米片電晶體，預計下半年將推出效能升級版N2P，以及導入背面供電SPR的A16製程，鎖定AI與HPC等高功耗晶片需求。在2、3、5奈米產能滿載帶動下，2024至2029年AI相關營收年複合成長率上看60%。

隨台股指數站上3萬點，蛇年封關進入倒數1個月，市場期待紅包行情。郭明玉分析，過去15年1、2月是台股表現最強的月份，中位數漲幅約2%，搭配節後法人資金回流與黃仁勳月底來台等題材，有助延續多頭氣勢。

在投資布局上，安聯投信台股團隊建議，仍以電子股為核心，包括半導體擴產夥伴及AI供應鏈等。傳產部分，預期傳產2026年表現相對2025年較佳，股價又有低基期的優勢，電機、紡織、製鞋、特化、航空、生技均正面看待。

郭明玉則認為，台股短線乖離偏高，建議拉回整理時逢低布局，可聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL/PCB、封測與光通訊等電子族群；非電族群則留意特用化學、軍工、機械與金融保險。

