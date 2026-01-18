台股週報》神山法說亮眼 大盤飆上3萬1

台股上週狂飆1,119.74點，加權指數收在31,408.70點，再創新高紀錄，週線連4紅。法人指出，短期可能因漲多出現較大震盪，AI相關個股股價走勢從初期的百花齊放，逐步開始出現分化，明辨個股中長期競爭力，成為下階段重要的投資分針。

在三大法人動向方面，上週僅投信站在賣方，調節341.3億元；外資回補565.64億元，自營商已連續8週買超，上週買超金額達178.66億元。三大法人合計買超403億元，顯示資金回流力道明顯。

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊分析，晶圓龍頭法說會傳達亮麗訊息，激勵半導體相關類股多頭表態，而金融業也公布正向財報，再加上美國4大指數全面走強，在AI題材相關撐腰及關稅傳佳音等雙利多提振下，促使交投熱絡。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉也指出，台積電法說會釋出超乎市場預期的數據，為多頭行情再添信心。由於先進製程投資金額高、訂單集中度高，當進入擴產循環，對產業獲利與台股指數皆具放大效果。

至於台灣輸美對等關稅降至15%，郭明玉指出，政策對投資情緒與台廠競爭力屬正面訊號，有助降低電子業出口成本，並強化台灣在全球科技供應鏈中的相對優勢，尤其是在美中科技對抗與供應鏈重組背景下，半導體與電子產業受惠程度較高。

展望後市，安聯投信台股團隊認為，ChatGPT問世已超過3年，企業資本及股市資金紛紛投入高度成長的AI相關領域，但隨著成長基期墊高及投資人開始針對投資報酬率更為審慎評估，AI相關個股股價走勢從初期的百花齊放，將逐步出現分化趨勢。

而且正當Google Gemini 3發布後廣受好評，市場看好大型CSP業者將透過既有業務的現金流及豐富生態系，搶占AI應用份額，大語言模型新創業者未來融資狀況，將是相關供應鏈訂單變數。

安聯投信台股團隊進一步表示，AI進展幾乎每3個月就出現迭代，在未來代理AI或實體AI尚未出現殺手級應用前，模型本身路線都還處於變動中，過早押注特定路線將造成不可逆的損失，預期2026年到2027年GPU及ASIC將呈現百家爭鳴的市況。

在投資機會上，安聯投信台股團隊建議，部分供給有限的零組件將是晶片能否準時量產的戰略物資，可專注關鍵零組件龍頭為主要布局方向。短期雖可能因股價漲多而有較大震盪，但明辨個股中長期競爭力將提供逢低買進機會。而傳產方面，關稅問題可望趨緩，有利稍早流失訂單回流及評價面回升。

