台股週報》美股費半強彈 大盤劍指3萬數

台股上週強彈793.79點，漲幅2.78%，收在29,349.81點，再創歷史新高紀錄。隨著美股費半指數上週五(1/2)勁揚4%、台積電ADR更狂升逾5%，本週台股可望攻上3萬點整數大關。而三大法人單週合計買超299.04億元，其中外資回補254.81億元，連2週站在買方，自營商買超169.02億元，僅有投信法人減碼124.8億元，。

上週外資大量敲進債券型ETF，其中「群益ESG投等債20+(00937B)」以14.8萬張奪冠，反映年底資金避險與鎖利需求；個股方面則偏好元大金(2885)及記憶體族群的華邦電(2344)，而00919與緯創(3231)也獲得顯著加碼。

廣告 廣告

賣超部分，外資賣壓集中在金融權值股與傳產龍頭，玉山金(2884)遭拋售近7.9萬張位居賣超第一；國泰金(2882)與台新新光金(2887)同樣在調節名單中。此外，宏碁(2353)、亞泥(1102)及面板股友達(2409)都遭外資倒貨。

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊分析，盤面上AI供應鏈仍為主流，包括Foundry、OSAT、CPO、PCB/CCL、記憶體等族群表現相對亮眼；傳產股以金融股、運輸表現較佳。現階段市場焦點聚焦AI需求成長、上游材料供需吃緊、關鍵零組件規整提升，以及股價基期等概念，隨著行情走高伴隨潛在波動可能放大，預期市場資金將更集中在這些族群。

就評價面展望部分，根據歷史經驗顯示，評價來自於成長預期、資金寬鬆，前者表現正向。在企業獲利預估部分，今(2026)年企業獲利成長超過2成，有利股市。目前台股本益比約莫20倍，雖明顯高於15倍的均值，但考量成長、資金，評價可維持高位整理。

在投資上，安聯投信台股團隊建議，以現有主流股為核心布局，搭配產業基期較低的類股，前者為AI相關，後者則傾向選股操作。非電部分，AI電力相關如重電、銅價走勢有利電線電纜與軍工概念、運動休閒受惠世足賽主題、產業低基期如自行車、家飾，以及季節性概念股，如汽車零部件、運輸等。

原文出處

延伸閱讀