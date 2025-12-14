台股週報》美股跳水狂瀉 台股恐挫咧等

台北股市上週以28,198.02點作收，週漲213點，週線連收3紅。但受甲骨文、博通最新財報不如市場預期，拖累美股科技股跳水式崩跌，AI與半導體族群全面倒地，今(15)日台股恐難逃下跌壓力。且台股須提防年底前的法人結帳壓力提前湧出，尤其在融資已超過3,200億元的情形下，主力賣壓跟著升溫，加權指數面臨28,000點保衛戰。

從籌碼面來看，三大法人上週合計買超台股475億元。其中，外資上週買超台股254億元，連2週買超；投信週買超48億元，連3週買超；自營商週買超173億元，也是連3週買超。

受美股影響，台股短線恐震盪加劇，而以長線來看，安聯投信台股團隊認為，根據CME利率期貨顯示，預期2026年還有2碼降息空間。雖然關稅影響未除，但聯準會主席鮑爾成功傳達鷹派降息訊息，經濟預測描繪出更理想、即具通膨溫和與經濟保持增長的「金髮女孩」情境，仍有利長線多頭行情。

安聯投信台股團隊進一步指出，接著可觀察將公布的美國科技股財報，作為判斷記憶體景氣的重要指標。另外可留意在聯準會降息後的其他主要央行政策走向，並且持續觀察美國關稅政策及川普的動態發展、FOMC利率及後續對經濟的影響。

至於選股策略方面，安聯投信台股團隊建議，第4季營收動能仍強，預期可持續到明(2026)年1月的作夢行情。逢拉回可優先布局具備業績支撐與AI題材的族群，包括具長期成長趨勢主題，如AI、雲端伺服器、高速傳輸與規格升級相關。

