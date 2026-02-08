台股週報》蛇年封關前震盪 馬年抱股規畫

台股上週震盪加劇，低點一度下探31,000點，最終下跌280.83點、跌幅0.88%，收在31,782.92點。法人表示，本週2月11日即將進入農曆年封關，由於休市期間長達11天，丙種結帳壓力及個股獲利了結賣壓，加上大盤目前技術線型轉弱，預估整體指數短線進入震盪整理。

上週三大法人合計賣超1,360.23億元，僅投信站在買方，外資與自營商同步減碼。外資單週賣超1,085.64億元，自營商連續第3週調節588.22億元；投信則終止連續7週賣超，轉為買超313.63億元。

外資狂砍元大台灣50(0050)高達17萬張，面板雙虎友達、群創都被狙擊，國泰永續高股息(00878)、彩晶、主動元大AI新經濟(00990A)也在外資賣超之列。而單週累積買超凱基金96,005張最多，其餘還有中鋼、台新新光金、長榮航、華航。外資明顯加碼金融股、航空雙雄，買超前10名中有4檔金融股包括凱基金、台新新光金、三商壽、永豐金等。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉分析，近日美國科技股出現大幅震盪，S&P500指數跌破季線位置，進而影響台股投資情緒，加上即將進入蛇年封關，有結帳及獲利了結賣壓的可能，且受到近期回檔技術線型轉弱，本週台股出現震盪整理機率上升。

不過，郭明玉指出，跨國AI大廠營運展望依舊看升，且資金出現回流AI相關標的之態勢。農曆年後MWC、Nvidia GTC等利多題材相繼登場，中長期多方架構未變，台股AI供應鏈有望在馬年後重返盤面主流。

郭明玉認為，近期市場雖然漲多後大幅震盪，但從晶圓龍頭大廠啟動史上最大先進製程與封裝擴產，帶動製程設備、封裝、測試、材料與廠務供應鏈進入多年結構性成長期，加上台美貿易協定定案，降低不確定性，以及AI龍頭供應鏈展望優於預期，2026年企業獲利多呈現上修，資金由AI擴散至電子與傳產，在健康輪動下有助於指數漲勢延續，台股中長期利多走勢依然可期。

針對蛇年封關前的布局，郭明玉建議，欲抱股過年參與馬年紅包行情的投資人，不妨於本週低接布局，挑選市場認同度高的績優股分批進場，聚焦技術與產品具競爭力的產業與個股，以及具有強勁現金流收益率、銷售及獲利成長的優質指數成分股。產業選擇以晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電子零組件、軍工、機械零組件、金融保險等為優先選擇。

